Верховный Суд посетила делегация послов при ОБСЕ для обсуждения формирования будущего системы правосудия по международным стандартам

Председатель ВС Станислав Кравченко обратил внимание делегации, что несмотря на сложные условия работы, вызванные войной, суды Украины стабильно и эффективно функционируют, обеспечивая реализацию права граждан на доступ к суду, и это подтверждают статистические показатели работы судебной системы.

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Делегация послов при ОБСЕ посетила Верховный Суд с тематическим визитом, посвящённым обсуждению формирования будущего системы правосудия в соответствии с международными стандартами. Визит состоялся в рамках председательства Финляндской Республики в ОБСЕ. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко выразил глубокую благодарность ОБСЕ за последовательную поддержку Украины, помощь в самые тяжелые моменты и за готовность сотрудничать и в дальнейшем.

«Поддержка ОБСЕ – это не просто помощь, это системное усиление устойчивости украинского общества. Это пример эффективной, целевой и долгосрочной международной солидарности», – подчеркнул Станислав Кравченко.

В рамках выступления Председатель ВС также проинформировал о состоянии функционирования судебной системы в условиях войны, ее ключевых достижениях и основных проблемах, которые перед ней встали.

Так, по словам Станислава Кравченко, несмотря на сложные условия работы, вызванные войной, суды Украины стабильно и эффективно функционируют, обеспечивая реализацию права граждан на доступ к суду. Этот тезис подтверждают статистические показатели работы судебной системы за прошлый год – в 2024 году на рассмотрении судов всех инстанций и юрисдикций находилось 5 млн 300 тыс. дел, из них более 4 млн 400 тыс. рассмотрено.

На рассмотрение Верховного Суда в течение прошлого года поступило более 90 тыс. производств. Таким образом, средняя нагрузка на одного судью составила 605 дел. В то же время, несмотря на такой объём работы, за семь лет своего функционирования Верховному Суду удалось в значительной степени улучшить состояние обеспечения единства судебной практики и решить многие правовые проблемы, существовавшие ранее.

Кроме того, Председатель ВС обратил внимание на вопрос организации осуществления правосудия в отношении правоотношений, возникающих на временно оккупированных территориях, отметив, что за последние 10 месяцев в связи с невозможностью осуществления судопроизводства в определенных населенных пунктах была изменена территориальная подсудность 11 судов.

Ещё одна проблема, имеющая системный характер, – нехватка кадров в судах, которая существенно усложняет работу, а в отдельных случаях – ставит под угрозу обеспечение надлежащего судебного контроля и доступа граждан к правосудию. К тому же на сегодняшний день процесс заполнения вакантных должностей является довольно длительным, учитывая многоэтапность процедур отбора.

Станислав Кравченко также акцентировал на вопросе независимости судей в контексте отдельных законодательных инициатив и освещения деятельности судов в медиа.

Посол Финляндии в ОБСЕ Веса Хаккинен прежде всего отметил, что этот визит – проявление солидарности и поддержки Украины.

«Мы стоим вместе с нашими украинскими партнерами в момент, который отражает устойчивость и ответственность в эти трудные для страны времена. Война стала испытанием для украинской системы правосудия. Но даже в этих обстоятельствах судебная система Украины продолжает не только обеспечивать правосудие и верховенство права, но и реформироваться и двигаться вперед», – отметил Посол.

Веса Хаккинен добавил, что гарантирование принципа верховенства права особенно важно в контексте евроинтеграционного процесса, а судебная система должна соответствовать высочайшим международным стандартам и практикам, которые предусматривают большую прозрачность, более четкую коммуникацию и построение структурированного взаимодействия с гражданским обществом.

Не менее важную роль, по словам Посла, играет и международное сотрудничество, поэтому ОБСЕ и в дальнейшем готова оказывать необходимую Украине экспертную поддержку и техническую помощь и сотрудничать для достижения общих целей – обеспечения независимого, прозрачного и чётко подчиненного верховенству права правосудия.

Исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин в рамках своего выступления очертил основные показатели деятельности КСУ за прошлый год и результаты сотрудничества с ОБСЕ, акцентировав на потенциальных векторах дальнейшего взаимодействия.

Во время встречи состоялась модерируемая дискуссия по укреплению диалога судебной власти с гражданским обществом и правозащитными организациями, к участию в которой присоединились вице-президент Ассоциации юристов Украины Татьяна Лысовец, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко и заместитель руководителя аналитического департамента УХСПЧ Аксана Филиппишина.

Кроме того, своими соображениями по построению доверия к судебной власти поделились представители медиа – главный редактор «Судебно-юридической газеты» Наталя Мамченко и главный редактор издания «Watcher’s» Виктория Матола.

Во встрече также приняли участие Посол Албании в Украине Эрнал Фило, Посол Австрии в Украине Роберт Мартин Мюллер, Посол Канады в ОБСЕ Вероник Пепен-Алле, заместитель главы миссии Посольства Дании в Украине Ларс Олаф Совндаль Петерсен, заместитель главы миссии Посольства Ирландии в Украине Гарретт О'Брайен, Посол Италии в ОБСЕ Андреа Касконе, Посол Мальты в Украине Джон Дебоно, Посол Норвегии в ОБСЕ Эллен Свендсен, Посол Словении в ОБСЕ Мелита Жупевц, Чрезвычайный Полномочный Министр Посольства Словении в Украине Блаж Масле, Посол Швейцарии в ОБСЕ Рафаэль Негели, Посол Северной Македонии в Украине Антоанета Рушкова Крчевинац, Временный поверенный в делах посольства США в Украине Джон Гинкель, Посол Черногории в Украине Борянка Симичевич, представители Программы поддержки ОБСЕ для Украины – старший советник Карин Рельке, руководитель подразделения Наталья Ступницкая и руководители проектов Ольга Кравченко и Александр Водянников, судья Конституционного Суда Украины Оксана Грищук, Секретарь Большой Палаты ВС Виталий Уркевич и первый заместитель руководителя Аппарата – руководитель департамента аналитической и правовой работы ВС Расим Бабанлы.

Фото: supreme.court.gov.ua

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