Обмен пленными: домой возвращается молодежь, раненые и тяжелобольные украинские защитники, фото

4 июля состоялся очередной этап обмена пленными в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Из российского плена вернули раненых и тяжелобольных защитников, а также младше 25 лет. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил специальных операций, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
Самому младшему освобожденному Защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему — 59 лет. Помимо солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров. Среди освобожденных сегодня снова есть Защитники Мариуполя, которые удерживались в неволе с 2022 года.
Подавляющее большинство освобожденных находилось в плену более 3 лет. Домой возвращаются украинцы, защищавшие страну на Донецком, Харьковском, Луганском и Херсонском направлениях.
«Из российской неволи сегодня удалось освободить незаконно осужденных Защитников и лишенных личной свободы гражданских украинцев», — подчеркнули в Штабе.
Освобожденные из плена пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе.
Указывается, что обменный процесс в соответствии со «Стамбульскими договоренностями» продолжается. Точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.