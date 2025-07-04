Обмен пленными: домой возвращается молодежь, раненые и тяжелобольные украинские защитники, фото

В рамках обмена пленными по Стамбульским договоренностям Украина вернула часть своих защитников, включая молодых, раненых и тяжелобольных военнослужащих, а также гражданских.

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4 июля состоялся очередной этап обмена пленными в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Из российского плена вернули раненых и тяжелобольных защитников, а также младше 25 лет. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил специальных операций, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Самому младшему освобожденному Защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему — 59 лет. Помимо солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров. Среди освобожденных сегодня снова есть Защитники Мариуполя, которые удерживались в неволе с 2022 года.

Подавляющее большинство освобожденных находилось в плену более 3 лет. Домой возвращаются украинцы, защищавшие страну на Донецком, Харьковском, Луганском и Херсонском направлениях.

«Из российской неволи сегодня удалось освободить незаконно осужденных Защитников и лишенных личной свободы гражданских украинцев», — подчеркнули в Штабе.

Освобожденные из плена пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе.

Указывается, что обменный процесс в соответствии со «Стамбульскими договоренностями» продолжается. Точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена.

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