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Украина откроет производство оружия в Дании

21:43, 4 июля 2025
Украина экспортирует оборонные технологии в Данию.
Украина откроет производство оружия в Дании
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В Копенгагене министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин и министр промышленности, бизнеса и финансов Дании Мортен Бёдсков подписали соглашение о сотрудничестве в оборонном производстве, сообщило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Документ предусматривает поддержку украинских оборонных компаний в создании новых производственных мощностей в Дании. Это первый случай, когда Украина экспортирует свои оборонные технологии для масштабного производства за рубежом на нужды Вооруженных Сил Украины.

«Год назад Дания стала первой страной, которая начала финансировать производство вооружения украинскими предприятиями. Сегодня Дания стала первой страной, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства, масштабирования и поставки в украинскую армию. Это подписание - исторический момент и уникальный в своем роде кейс для украинского ОПК», - заявил Сметанин.

Мортен Бёдсков подчеркнул: «Дания стоит бок о бок с Украиной. Мы должны поддерживать украинцев на всех фронтах. Я хотел бы поблагодарить Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина за плодотворное и тесное сотрудничество. Сегодняшним подписанием мы делаем еще один важный шаг вместе, чтобы привлечь украинские оборонные компании в Данию».

Обе страны также договорились устранить препятствия для сотрудничества и защитить совместные технологии от злоупотреблений. Напомним, в апреле 2024 года Дания выделила 200 млн датских крон ($28,5 млн) на закупку украинского оружия для ВСУ, запустив проект ZBROYARI: Manufacturing Freedom.

Советник Президента Украины Александр Камышин отметил: «Я помню, как в апреле прошлого года мы искренне радовались первому донату от Дании в производство украинского оружия. На сегодня оборонное производство выросло, окрепло и уже становится опорой безопасности и обороноспособности всей Европы. Когда наши компании запускают производство в странах ЕС - это уже не о помощи, а о доверии. Об устойчивом сотрудничестве, которое держится на общих интересах и взаимовыгоде. Украинцы умеют делать оружие. И теперь его будут производить вместе с Европой - для общей безопасности».

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