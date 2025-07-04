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Екс-командира понтонно-мостової бригади ЗСУ судитимуть за бездіяльність під час катувань солдатів

15:24, 4 липня 2025
Колишньому командиру інкримінують ігнорування катувань.
Екс-командира понтонно-мостової бригади ЗСУ судитимуть за бездіяльність під час катувань солдатів
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Прокурори направили до суду обвинувальний акт проти колишнього командира 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України за бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України), повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Слідство встановило, що екс-командир не реагував на факти нелюдського поводження та катувань підлеглих. З лютого по липень 2024 року командир взводу, який підпорядковувався обвинуваченому, перевищував повноваження та знущався з солдатів, але екс-командир не вжив заходів для притягнення офіцера до відповідальності.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, триває судовий розгляд.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування щодо командира 211-ї бригади ЗСУ Олега Побережнюка, який не реагував на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями.

Як відомо, слідчі поліції Тернопільської області повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем командиру 211 понтонно-мостової бригади, навколо якої розгорівся скандал щодо знущань з бійців.

Згодом Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування посадовцями 211 бригади нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих.

Крім того, народна депутатка Юлія Яцик розповіла подробиці щодо знущань у 211-й ПМБр.

У свою чергу, Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль і повідомлятиме про результати перевірки факту знущань з військових.

Раніше у Генштабі відреагували на матеріал журналіствів про знущання над військовослужбовцями у 211 бригаді.

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