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Тортури над військовими у 211 бригаді — ДБР завершило розслідування щодо комбрига Побережнюка

15:20, 29 травня 2025
ДБР завершило розслідування щодо командира 211-ї бригади, який замовчував тортури над військовими.
Тортури над військовими у 211 бригаді — ДБР завершило розслідування щодо комбрига Побережнюка
Фото: Ґрати
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Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування щодо командира 211-ї бригади ЗСУ Олега Побережнюка, який не реагував на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

У Бюро зазначають, що з лютого по липень 2024 року командир достеменно знав про факти катувань та жорстокого поводження із військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера, проте не вжив жодних заходів реагування.

Установлено, що старший лейтенант систематично бив, принижував та катував підлеглих. Відомо, що він є сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем комбрига. Це могло вплинути на рішення командира замовчати злочини й не передавати інформацію до правоохоронних органів.

«У результаті — замість захисту прав своїх підлеглих командир фактично став учасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури та знущання.

Подібні дії становлять не лише порушення законодавства, а й серйозну загрозу внутрішній дисципліні Збройних Сил України в умовах збройної агресії», - заявили у ДБР.

Також там додали, що командиру інкримінують бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану. Наразі фігуранту та його захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення — після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Як відомо, слідчі поліції Тернопільської області повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем командиру 211 понтонно-мостової бригади, навколо якої розгорівся скандал щодо знущань з бійців.

Згодом Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування посадовцями 211 бригади нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих.

Крім того, народна депутатка Юлія Яцик розповіла подробиці щодо знущань у 211-й ПМБр.

У свою чергу, Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль і повідомлятиме про результати перевірки факту знущань з військових.

Раніше у Генштабі відреагували на матеріал журналіствів про знущання над військовослужбовцями у 211 бригаді.

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ДБР досудове розслідування

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