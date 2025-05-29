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Справедливий мир настане тільки після Путіна – Зеленський

15:20, 29 травня 2025
За словами Зеленського, Путін тримається за владу і не готовий до компромісів у війні.
Справедливий мир настане тільки після Путіна – Зеленський
Фото: tagesschau
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить готовності російського керівництва до припинення війни, і справедливий мир, найімовірніше, настане лише після зміни влади в Кремлі. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу RTL, повідомляє Nau.ch.

«Ми не маємо достатнього тиску. Провідні держави роблять недостатньо. США залучені, але не на 100%. Інші держави, такі як Китай або інші держави Глобального Півдня, стримуються. Путін чіпляється за своє місце», — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що справедливий мир обов’язково буде, але: «у нас буде справедливий мир, але, можливо, тільки після Путіна». На його думку, глава Кремля не готовий до компромісів, тому ймовірність швидкого завершення війни за його правління вкрай мала.

Водночас президент України заявив, що проміжне рішення можливе вже зараз: «Мир, який починається з припинення вогню, а потім з подальших кроків до сталого миру, може розпочатися вже завтра». Зеленський наголосив, що першим етапом має стати саме припинення вогню, яке може дати старт переговорам і створити передумови для довготривалого миру.

Президент також закликав до посилення міжнародного тиску на Росію для припинення агресії. За його словами, багато країн все ще недостатньо активно включені в протидію війні, яку розв’язала РФ.

Окремо Зеленський підкреслив важливу роль Німеччини в процесі мирного врегулювання та майбутнього відновлення України. «Я хочу, щоб Німеччина була однією з провідних країн за столом переговорів — як у дипломатії, так і в процесі відновлення», — сказав він, додавши, що має конструктивне порозуміння з новим федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем.

Раніше Володимир Зеленський висловив сподівання, що війна завершиться до червня 2026 року, , але для цього треба сильні кроки із тиску на РФ.

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путін війна Володимир Зеленський

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