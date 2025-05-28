Володимир Зеленський висловив сподівання, що війна завершиться до червня 2026 року, але за певних умов

Зеленський пояснив, коли війна може завершитись та за яких умов.

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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 27 травня заявив, що існують сподівання, що у червні 2026 року війна вже завершиться, а економіка Росії буде відчувати сильну дію санкцій, але для цього треба сильні кроки із тиску на РФ. Про це повідомляє УНІАН.

«Безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвідок, багатьох країн, аналітику.

Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже.

Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у «рускіх» буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026-го року, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може, він не катастрофічний для їхньої економіки, тому що вона в більшості своїй тіньова», - заявив Зеленський.

За його словами, є дані, що ВПК РФ не зможе зростати в наступному році, він буде зменшуватись. «І буде зменшуватись постійно. Тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну», - відзначив Зеленський.

Також Володимир Зеленський пояснив, чому до сьогодні адміністрація Дональда Трампа не застосувала нових санкцій проти РФ.

«Я думаю, це було прогнозованим через те, що Америка чекала на поступки з боку РФ. На мою думку. Інакше пакет був би проголосований вже. Я думаю, що Америка дуже сподівалася і я думаю, що зараз трішки зменшене це відчуття у них. Зменшене відчуття, що Путін дійсно хоче закінчення війни. І навіть те, що є в медіа або є в риториці тієї чи іншої посадової особи США, я не впевнений, що це дійсно відповідає їхнім прогнозам і аналізу їхньої розвідки щодо дій Путіна», - повідомив Зеленський.

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