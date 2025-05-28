Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Владимир Зеленский выразил надежду, что война завершится к июню 2026 года, но при определенных условиях

10:57, 28 мая 2025
Зеленский объяснил, когда война может завершиться и при каких условиях.
Владимир Зеленский выразил надежду, что война завершится к июню 2026 года, но при определенных условиях
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 27 мая заявил, что существуют надежды, что в июне 2026 года война уже завершится, а экономика России будет испытывать сильное действие санкций, но для этого предстоят сильные шаги по давлению на РФ. Об этом сообщает УНИАН.

«Безусловно, мы понимаем анализ уже многих исследований, многих стран, аналитику.

Июнь 2026 – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень.

Но при этом понимаем, что экономическое чувство от санкций у «русских» будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно. Мы понимаем, каков будет дефицит бюджета. Может, он не катастрофичен для их экономики, потому что она в большинстве своем теневая», - заявил Зеленский.

По его словам, есть данные, что ВПК РФ не сможет расти в следующем году, он будет уменьшаться. «И будет уменьшаться постоянно. То есть, экономика полностью изменится, они все будут тратить на войну», - отметил Зеленский.

Также Владимир Зеленский объяснил, почему до сих пор администрация Дональда Трампа не применила новые санкции против РФ.

«Я думаю, это было прогнозируемым из-за того, что Америка ожидала уступок со стороны РФ. На мой взгляд. Иначе пакет был бы уже проголосован. Я думаю, что Америка очень надеялась и я думаю, что сейчас немного уменьшено это ощущение у них. Уменьшено ощущение, что Путин действительно хочет окончания войны. И даже то, что есть в медиа или в риторике того или иного должностного лица США, я не уверен, что это действительно соответствует их прогнозам и анализу их разведки относительно действий Путина», - сообщил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский выразил надежду, что война завершится к июню 2026 года, но при определенных условиях

Зеленский объяснил, когда война может завершиться и при каких условиях.

Депутаты предлагают ограничить сроки хранения данных о коррупционерах в Реестре коррупционеров

Как отмечают депутаты, ограничение сроков пребывания лица в Реестре коррупционеров обусловлено решением ЕСПЧ по делу экс-директора НАБУ Артема Сытника.

Комитет рекомендовал принять законопроект Зеленского о создании специализированных административных судов

Правовой комитет парламента рекомендовал Раде одобрить законопроект Зеленского о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Проверка деклараций добропорядочности судей по-новому – комитет выбрал, какой законопроект рекомендовать

Комитет рекомендовал другой законопроект, нежели тот, которым Кабмин непосредственно предлагал провести повторную проверку добропорядочности судей Верховного Суда и ВАКС – но правки не исключены.

Комитет рекомендовал одобрить законопроект о проверке деклараций добропорядочности судей

ВККС сможет инициировать проверку декларации добропорядочности — как по собственной инициативе, так и по обращению.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду