Владимир Зеленский выразил надежду, что война завершится к июню 2026 года, но при определенных условиях

Зеленский объяснил, когда война может завершиться и при каких условиях.

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 27 мая заявил, что существуют надежды, что в июне 2026 года война уже завершится, а экономика России будет испытывать сильное действие санкций, но для этого предстоят сильные шаги по давлению на РФ. Об этом сообщает УНИАН.

«Безусловно, мы понимаем анализ уже многих исследований, многих стран, аналитику.

Июнь 2026 – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень.

Но при этом понимаем, что экономическое чувство от санкций у «русских» будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно. Мы понимаем, каков будет дефицит бюджета. Может, он не катастрофичен для их экономики, потому что она в большинстве своем теневая», - заявил Зеленский.

По его словам, есть данные, что ВПК РФ не сможет расти в следующем году, он будет уменьшаться. «И будет уменьшаться постоянно. То есть, экономика полностью изменится, они все будут тратить на войну», - отметил Зеленский.

Также Владимир Зеленский объяснил, почему до сих пор администрация Дональда Трампа не применила новые санкции против РФ.

«Я думаю, это было прогнозируемым из-за того, что Америка ожидала уступок со стороны РФ. На мой взгляд. Иначе пакет был бы уже проголосован. Я думаю, что Америка очень надеялась и я думаю, что сейчас немного уменьшено это ощущение у них. Уменьшено ощущение, что Путин действительно хочет окончания войны. И даже то, что есть в медиа или в риторике того или иного должностного лица США, я не уверен, что это действительно соответствует их прогнозам и анализу их разведки относительно действий Путина», - сообщил Зеленский.

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