США не будут поддерживать, чтобы Украина выходила с территорий, где сейчас находится, – Зеленский

Владимир Зеленский также отметил, что Украина не хотела бы, чтобы США выходили из переговорного процесса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США не будут поддерживать выход Украины с территорий, которые она сейчас контролирует. Украина также не хотела бы, чтобы США выходили из переговорного процесса. Об этом он сказал во время общения с журналистами 27 мая.

«Неважно, что записано в ультиматумах, если мы говорим не просто о какой-то бумажке, а о том, что может привести к первому шагу – прекращению огня. Я думаю, что и на высшем уровне США сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина выходила с тех территорий, где она находится. Мы бы не хотели, чтобы Соединенные Штаты выходили из этого процесса», — сказал Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что США ведут дипломатическую и санкционную работу. Также возобновлены поставки вооружения и поддержка разведданными.

«Для нас это важные вещи. Поэтому не хотелось бы, чтобы они выходили из соответствующего процесса», — добавил президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.