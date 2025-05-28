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Маск раскритиковал законопроект Трампа о бюджете, поскольку он нивелирует идею DOGE

10:56, 28 мая 2025
Илон Маск заявил, что массивный законопроект Дональда Трампа о расходах подрывает работу, которую выполняет команда DOGE.
Маск раскритиковал законопроект Трампа о бюджете, поскольку он нивелирует идею DOGE
Источник фото: Pool via AP
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Илон Маск заявил, что он «разочарован» расходами, предусмотренными «одним большим, прекрасным законом» президента Дональда Трампа, который на прошлой неделе приняли республиканцы в Палате представителей. Об этом пишет Fox News.

«Меня разочаровало увидеть этот массивный законопроект о расходах, который, честно говоря, увеличивает бюджетный дефицит, а не уменьшает его, и подрывает работу, которую выполняет команда DOGE», — сказал Маск в интервью для программы CBS Sunday Morning.

Эти комментарии Маска, который недавно покинул пост руководителя Департамента правительственной эффективности (DOGE), контрастируют с позицией Трампа, который поддержал законопроект. Документ еще должен пройти одобрение в Сенате. Сенат должен принять свою версию, а лидеры республиканцев надеются передать закон на подпись Трампу до 4 июля.

Законопроект был принят в Палате представителей с результатом 215 голосов против 214.

Все демократы и двое республиканцев — Томас Масси (Кентукки) и Уоррен Дэвидсон (Огайо) — проголосовали против. Председатель Кокуса свободы Палаты представителей и республиканец Энди Харрис (Мэриленд) «воздержался».

Отмечается, что этот законопроект стал победой для Трампа и республиканцев в Палате представителей, которым удалось преодолеть политические разногласия, чтобы реализовать ключевые предвыборные обещания Трампа — продление налоговых льгот, введенных в 2017 году, и отсутствие налогов на чаевые, сверхурочную оплату труда и социальное обеспечение.

Цель законопроекта — сократить государственные расходы примерно на $1,5 трлн.

По данным Министерства финансов США, федеральный долг уже превышает $36 трлн, а в 2025 финансовом году правительство потратило на $1,05 трлн больше, чем собрало.

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США бюджет Дональд Трамп Илон Маск

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