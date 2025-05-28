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Россияне накапливают более 50 тысяч военных на Сумском направлении – Зеленский

10:44, 28 мая 2025
По словам Президента Украины, РФ сконцентрировала сильнейшие войска возле Сум, но терпит неудачи от ВСУ.
Россияне накапливают более 50 тысяч военных на Сумском направлении – Зеленский
Фото: BBC
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на постоянные штурмы на фронте, российским войскам не удалось провести масштабную наступательную операцию. Сейчас оккупанты сосредотачивают более 50 тысяч солдат вблизи Сумщины, пытаясь подготовить новый удар. Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами.

«Так же сейчас на сумском направлении они накапливают войска. Более 50 тысяч. Мы понимаем. Но у нас там есть успехи. Сегодня (27-го мая - ред.) взяли, например, 8 пленных в районе Теткино (поселок в Курской области РФ - ред.)», - сказал Зеленский, имея в виду поселок на территории Курской области РФ, цитирует Интерфакс-Украина.

Он также сообщил, что украинские военные проводят успешные действия на Покровском направлении. За последние двое суток Силы обороны оттеснили россиян на 4 км вблизи Константиновки, хотя ранее ситуация там была сложной.

По словам Президента Украины, россияне не могут полностью перебросить войска с покровского направления. «Так же как они не могли перебросить все войска на покровское направление, чтобы захватить Покровск», - добавил Президент.

Зеленский отметил, что оккупанты ведут диверсионные действия в Сумской области, но украинские силы дают ответ. В то же время, по словам президента, российское командование стремится создать так называемую буферную зону вглубь Сумщины на 10 км, однако, по его мнению, для этого у них не хватает сил.

«Что касается Сумского направления. Их самые большие, самые сильные войска сегодня находятся на Курском направлении. Для выталкивания наших войск с Курщины и для того, чтобы подготовить наступательные действия на Сумщину. Для строительства этой буферной зоны, которую они так называют, в 10 километров вглубь Украины. Я думаю, что они понимают, что им не хватает этих возможностей», - пояснил Зеленский.

Президент также отметил активность украинских сил на территории Курской области РФ. По его словам, украинские подразделения вышли из одного направления и вошли в другое, имея там «хорошие наработки».

Относительно ситуации на юге, Зеленский прокомментировал слухи о возможном наступлении россиян через Днепр в Херсонской области. «Есть у них (россиян - ред.) некоторые фантасты, которые продолжают говорить о Херсонской наступательной операции через реку. Но понятно, что это именно те говорят - не уверен, что в трезвом состоянии - россияне, которым все равно сколько там людей погибнет. Форсировать реку, мы понимаем, что это такое на Херсонщине, сегодня абсолютно невозможно», - подытожил Президент.

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россия ВСУ военные война Владимир Зеленский

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