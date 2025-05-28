Практика судів
  1. В Україні

Росіяни накопичують понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку – Зеленський

10:44, 28 травня 2025
За словами Президента України, РФ сконцентрувала найсильніші війська біля Сум, але зазнає невдач від ЗСУ.
Росіяни накопичують понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку – Зеленський
Фото: BBC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри постійні штурми на фронті, російським військам не вдалося провести масштабну наступальну операцію. Наразі окупанти зосереджують понад 50 тисяч солдатів поблизу Сумщини, намагаючись підготувати новий удар. Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами.

«Так само зараз на сумському напрямку вони накопичують війська. Більше 50 тисяч. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи. Сьогодні (27-го травня – ред.) взяли, наприклад, 8 полонених в районі Тьоткіно (селище в Курській області РФ – ред.)», — сказав Зеленський, маючи на увазі селище на території Курської області РФ, цитує Інтерфакс-Україна.

Він також повідомив, що українські військові проводять успішні дії на Покровському напрямку. За останні дві доби Сили оборони відтіснили росіян на 4 км поблизу Костянтинівки, хоча раніше ситуація там була складною.

За словами Президента України, росіяни не можуть повністю перекинути війська з покровського напрямку. «Так само як вони не могли перекинути всі війська на покровський напрямок, щоб захопити Покровськ», — додав Президент.

Зеленський наголосив, що окупанти ведуть диверсійні дії в Сумській області, але українські сили дають відповідь. Водночас, за словами президента, російське командування прагне створити так звану буферну зону вглиб Сумщини на 10 км, проте, на його думку, для цього в них бракує сил.

«Що стосується Сумського напрямку. Їхні найбільші, найсильніші війська сьогодні знаходяться на Курському напрямку. Для виштовхування наших військ з Курщини і для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину. Для будівництва цієї буферної зони, яку вони так називають, в 10 кілометрів вглиб України. Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей», - пояснив Зеленський.

Президент також відзначив активність українських сил на території Курської області РФ. За його словами, українські підрозділи вийшли з одного напрямку і увійшли в інший, маючи там «хороші напрацювання».

Щодо ситуації на півдні, Зеленський прокоментував чутки про можливий наступ росіян через Дніпро в Херсонській області. «Є в них (росіян – ред.) деякі фантасти, які продовжують говорити про Херсонську наступальну операцію через річку. Але зрозуміло, що це саме ті говорять – не впевнений, що в тверезому стані – росіяни, яким все одно скільки там людей загине. Форсувати річку, ми розуміємо, що це таке на Херсонщині, сьогодні абсолютно неможливо», — підсумував Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія ЗСУ військові війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський висловив сподівання, що війна завершиться до червня 2026 року, але за певних умов

Зеленський пояснив, коли війна може завершитись та за яких умов.

Депутати пропонують обмежити строки перебування даних про корупціонерів у Реєстрі корупціонерів

Як зазначають депутати, обмеження строків перебування особи у Реєстрі корупціонерів обумовлено рішенням ЄСПЛ у справі екс-директора НАБУ Артема Ситника.

Комітет рекомендував прийняти законопроект Зеленського про створення спеціалізованих адміністративних судів

Правовий комітет парламенту рекомендував Раді схвалити законопроект Зеленського про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Перевірка декларацій доброчесності суддів по-новому – комітет обрав, який законопроект рекомендувати

Комітет рекомендував інший законопроект, аніж той, яким Кабмін безпосередньо пропонував провести повторну перевірку доброчесності суддів Верховного Суду та ВАКС – але правки не виключені.

Комітет рекомендував схвалити законопроект про перевірку декларацій доброчесності суддів

ВККС зможе ініціювати перевірку декларації доброчесності — як за власною ініціативою, так і за зверненням.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду