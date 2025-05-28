Росіяни накопичують понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку – Зеленський

За словами Президента України, РФ сконцентрувала найсильніші війська біля Сум, але зазнає невдач від ЗСУ.

Фото: BBC

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри постійні штурми на фронті, російським військам не вдалося провести масштабну наступальну операцію. Наразі окупанти зосереджують понад 50 тисяч солдатів поблизу Сумщини, намагаючись підготувати новий удар. Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами.

«Так само зараз на сумському напрямку вони накопичують війська. Більше 50 тисяч. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи. Сьогодні (27-го травня – ред.) взяли, наприклад, 8 полонених в районі Тьоткіно (селище в Курській області РФ – ред.)», — сказав Зеленський, маючи на увазі селище на території Курської області РФ, цитує Інтерфакс-Україна.

Він також повідомив, що українські військові проводять успішні дії на Покровському напрямку. За останні дві доби Сили оборони відтіснили росіян на 4 км поблизу Костянтинівки, хоча раніше ситуація там була складною.

За словами Президента України, росіяни не можуть повністю перекинути війська з покровського напрямку. «Так само як вони не могли перекинути всі війська на покровський напрямок, щоб захопити Покровськ», — додав Президент.

Зеленський наголосив, що окупанти ведуть диверсійні дії в Сумській області, але українські сили дають відповідь. Водночас, за словами президента, російське командування прагне створити так звану буферну зону вглиб Сумщини на 10 км, проте, на його думку, для цього в них бракує сил.

«Що стосується Сумського напрямку. Їхні найбільші, найсильніші війська сьогодні знаходяться на Курському напрямку. Для виштовхування наших військ з Курщини і для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину. Для будівництва цієї буферної зони, яку вони так називають, в 10 кілометрів вглиб України. Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей», - пояснив Зеленський.

Президент також відзначив активність українських сил на території Курської області РФ. За його словами, українські підрозділи вийшли з одного напрямку і увійшли в інший, маючи там «хороші напрацювання».

Щодо ситуації на півдні, Зеленський прокоментував чутки про можливий наступ росіян через Дніпро в Херсонській області. «Є в них (росіян – ред.) деякі фантасти, які продовжують говорити про Херсонську наступальну операцію через річку. Але зрозуміло, що це саме ті говорять – не впевнений, що в тверезому стані – росіяни, яким все одно скільки там людей загине. Форсувати річку, ми розуміємо, що це таке на Херсонщині, сьогодні абсолютно неможливо», — підсумував Президент.

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