Практика судів
  1. У світі

Маск розкритикував законопроект Трампа про бюджет, бо він нівелює ідею DOGE

10:56, 28 травня 2025
Ілон Маск заявив, що масивний законопроект Дональда Трампа про витрати підриває роботу, яку виконує команда DOGE.
Маск розкритикував законопроект Трампа про бюджет, бо він нівелює ідею DOGE
Джерело фото: Pool via AP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ілон Маск заявив, що він «розчарований» витратами, передбаченими «одним великим, прекрасним законом» президента Дональда Трампа, який минулого тижня ухвалили республіканці в Палаті представників. Про це пише Fox News.

«Мене розчарувало побачити цей масивний законопроєкт про витрати, який, чесно кажучи, збільшує бюджетний дефіцит, а не зменшує його, і підриває роботу, яку виконує команда DOGE», — сказав Маск в інтерв’ю для програми CBS Sunday Morning.

Ці коментарі Маска, який нещодавно залишив посаду керівника Департаменту урядової ефективності (DOGE), контрастують із позицією Трампа, який підтримав законопроєкт. Документ ще має пройти схвалення в Сенаті. Сенат повинен ухвалити свою версію, а лідери республіканців сподіваються передати закон на підпис Трампу до 4 липня.

Законопроєкт був ухвалений у Палаті представників з результатом 215 голосів проти 214.

Усі демократи та двоє республіканців — Томас Массі (Кентуккі) та Воррен Девідсон (Огайо) — проголосували проти. Голова Кокус свободи Палати представників та республіканець Енді Гарріс (Меріленд) «утримався».

Зазначається, що цей законопроєкт став перемогою для Трампа та республіканців у Палаті представників, яким вдалося подолати політичні розбіжності, щоб реалізувати ключові передвиборчі обіцянки Трампа — продовження податкових пільг, запроваджених у 2017 році, і відсутність податків на чайові, понаднормову оплату праці та соціальне забезпечення.

Мета законопроєкту — скоротити державні витрати приблизно на $1,5 трлн.

За даними Міністерства фінансів США, федеральний борг уже перевищує $36 трлн, а у 2025 фінансовому році уряд витратив на $1,05 трлн більше, ніж зібрав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США бюджет Дональд Трамп Ілон Маск

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський висловив сподівання, що війна завершиться до червня 2026 року, але за певних умов

Зеленський пояснив, коли війна може завершитись та за яких умов.

Депутати пропонують обмежити строки перебування даних про корупціонерів у Реєстрі корупціонерів

Як зазначають депутати, обмеження строків перебування особи у Реєстрі корупціонерів обумовлено рішенням ЄСПЛ у справі екс-директора НАБУ Артема Ситника.

Комітет рекомендував прийняти законопроект Зеленського про створення спеціалізованих адміністративних судів

Правовий комітет парламенту рекомендував Раді схвалити законопроект Зеленського про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Перевірка декларацій доброчесності суддів по-новому – комітет обрав, який законопроект рекомендувати

Комітет рекомендував інший законопроект, аніж той, яким Кабмін безпосередньо пропонував провести повторну перевірку доброчесності суддів Верховного Суду та ВАКС – але правки не виключені.

Комітет рекомендував схвалити законопроект про перевірку декларацій доброчесності суддів

ВККС зможе ініціювати перевірку декларації доброчесності — як за власною ініціативою, так і за зверненням.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду