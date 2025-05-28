Маск розкритикував законопроект Трампа про бюджет, бо він нівелює ідею DOGE

Ілон Маск заявив, що масивний законопроект Дональда Трампа про витрати підриває роботу, яку виконує команда DOGE.

Джерело фото: Pool via AP

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Ілон Маск заявив, що він «розчарований» витратами, передбаченими «одним великим, прекрасним законом» президента Дональда Трампа, який минулого тижня ухвалили республіканці в Палаті представників. Про це пише Fox News.

«Мене розчарувало побачити цей масивний законопроєкт про витрати, який, чесно кажучи, збільшує бюджетний дефіцит, а не зменшує його, і підриває роботу, яку виконує команда DOGE», — сказав Маск в інтерв’ю для програми CBS Sunday Morning.

Ці коментарі Маска, який нещодавно залишив посаду керівника Департаменту урядової ефективності (DOGE), контрастують із позицією Трампа, який підтримав законопроєкт. Документ ще має пройти схвалення в Сенаті. Сенат повинен ухвалити свою версію, а лідери республіканців сподіваються передати закон на підпис Трампу до 4 липня.

Законопроєкт був ухвалений у Палаті представників з результатом 215 голосів проти 214.

Усі демократи та двоє республіканців — Томас Массі (Кентуккі) та Воррен Девідсон (Огайо) — проголосували проти. Голова Кокус свободи Палати представників та республіканець Енді Гарріс (Меріленд) «утримався».

Зазначається, що цей законопроєкт став перемогою для Трампа та республіканців у Палаті представників, яким вдалося подолати політичні розбіжності, щоб реалізувати ключові передвиборчі обіцянки Трампа — продовження податкових пільг, запроваджених у 2017 році, і відсутність податків на чайові, понаднормову оплату праці та соціальне забезпечення.

Мета законопроєкту — скоротити державні витрати приблизно на $1,5 трлн.

За даними Міністерства фінансів США, федеральний борг уже перевищує $36 трлн, а у 2025 фінансовому році уряд витратив на $1,05 трлн більше, ніж зібрав.

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