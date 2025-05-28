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США не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з територій, де зараз перебуває, – Зеленський

10:54, 28 травня 2025
Володимир Зеленський також зазначив, що Україна не хотіла б, щоб США виходили з переговорного процесу.
США не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з територій, де зараз перебуває, – Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що США не будуть підтримувати вихід України з територій, які вона зараз контролює, Україна також не хотіла б, щоб США виходили з переговорного процесу. Про це він сказав під час спілкування з журналістами 27 травня.

«Неважливо, що записано в ультиматумах, якщо ми говоримо не просто про якийсь папірець, а про те, що може призвести до першого кроку, припинення вогню. Я думаю, що і на вищому рівні США сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна знаходиться. Ми би не хотіли, щоб Сполучені Штати виходили з цього процесу», - сказав Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що США проводять дипломатичну та санкційну роботу. Також відновлено постачання зброї і підтримка розвідданими.

«Для нас це важливі речі. Тому не хотілося б, щоб вони виходили з відповідного процесу», - додав Президент.

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США Україна війна

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