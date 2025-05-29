Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Справедливый мир наступит только после Путина – Зеленский

15:20, 29 мая 2025
По словам Зеленского, Путин держится за власть и не готов к компромиссам в войне.
Справедливый мир наступит только после Путина – Зеленский
Фото: tagesschau
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит готовности российского руководства к прекращению войны, и справедливый мир, скорее всего, наступит только после смены власти в Кремле. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу RTL, сообщает Nau.ch.

«Мы не имеем достаточного давления. Ведущие государства делают недостаточно. США вовлечены, но не на 100%. Другие государства, такие как Китай или другие государства Глобального Юга, сдерживаются. Путин цепляется за свое место», - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что справедливый мир обязательно будет, но: «у нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина». По его мнению, глава Кремля не готов к компромиссам, поэтому вероятность быстрого завершения войны при его правлении крайне мала.

В то же время президент Украины заявил, что промежуточное решение возможно уже сейчас: «Мир, который начинается с прекращения огня, а затем с дальнейших шагов к устойчивому миру, может начаться уже завтра». Зеленский подчеркнул, что первым этапом должно стать именно прекращение огня, которое может дать старт переговорам и создать предпосылки для долговременного мира.

Президент также призвал к усилению международного давления на Россию для прекращения агрессии. По его словам, многие страны все еще недостаточно активно включены в противодействие войне, которую развязала РФ.

Президент также призвал к усилению международного давления на Россию для прекращения агрессии. По его словам, многие страны все еще недостаточно активно включены в противодействие войне, которую развязала РФ.

Отдельно Зеленский подчеркнул важную роль Германии в процессе мирного урегулирования и будущего восстановления Украины. «Я хочу, чтобы Германия была одной из ведущих стран за столом переговоров - как в дипломатии, так и в процессе восстановления», - сказал он, добавив, что имеет конструктивное взаимопонимание с новым федеральным канцлером Фридрихом Мерцем.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду, что война завершится до июня 2026 года, но для этого надо сильные шаги по давлению на РФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

путин война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Аудит Высшего антикоррупционного суда выявил пробел в учете средств залога – Счетная палата

Также Счетная палата выявила, что финансовую отчетность в ВАКС фактически составляют вручную – в таблицах Excel, что повышает риски допущения ошибок.

ВККС пока не будет принимать документы кандидатов в АП ВАКС – будет ждать вступления в силу закона об упрощении процедур

Документы для участия в конкурсе в Апелляционную палату ВАКС в июне 2025 года не будут приниматься – ВККС будет ждать, пока вступит в силу закон о разрешении повторного участия кандидатов, проваливших экзамен в предыдущий раз.

99% ограниченно годных ВВК признают годными к службе — Федор Вениславский

По словам Вениславского, 50% ограниченно годных признаются годными для участия в боевых действиях, остальные – годными для службы в тылу.

Федор Вениславский анонсировал законопроект о возможности выезда за границу мужчин до 24 лет

По словам Вениславского, в комитете по национальной безопасности обсуждают формат законопроекта о разрешении выезда за границу мужчинам 23–24 лет.

Уполномоченная Кабмина по вопросам ґендерной политики выяснила, как правильно писать в законах – гендер или ґендер

Как выяснила уполномоченная, в нормативно-правовых актах, официальных документах и публичном пространстве следует писать не «ґендер», а «гендер».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віта Бондарчук
    Віта Бондарчук
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олена Заічко
    Олена Заічко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Пророк
    Віктор Пророк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді