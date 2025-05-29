Справедливый мир наступит только после Путина – Зеленский

По словам Зеленского, Путин держится за власть и не готов к компромиссам в войне.

Фото: tagesschau

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит готовности российского руководства к прекращению войны, и справедливый мир, скорее всего, наступит только после смены власти в Кремле. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу RTL, сообщает Nau.ch.

«Мы не имеем достаточного давления. Ведущие государства делают недостаточно. США вовлечены, но не на 100%. Другие государства, такие как Китай или другие государства Глобального Юга, сдерживаются. Путин цепляется за свое место», - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что справедливый мир обязательно будет, но: «у нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина». По его мнению, глава Кремля не готов к компромиссам, поэтому вероятность быстрого завершения войны при его правлении крайне мала.

В то же время президент Украины заявил, что промежуточное решение возможно уже сейчас: «Мир, который начинается с прекращения огня, а затем с дальнейших шагов к устойчивому миру, может начаться уже завтра». Зеленский подчеркнул, что первым этапом должно стать именно прекращение огня, которое может дать старт переговорам и создать предпосылки для долговременного мира.

Президент также призвал к усилению международного давления на Россию для прекращения агрессии. По его словам, многие страны все еще недостаточно активно включены в противодействие войне, которую развязала РФ.

Президент также призвал к усилению международного давления на Россию для прекращения агрессии. По его словам, многие страны все еще недостаточно активно включены в противодействие войне, которую развязала РФ.

Отдельно Зеленский подчеркнул важную роль Германии в процессе мирного урегулирования и будущего восстановления Украины. «Я хочу, чтобы Германия была одной из ведущих стран за столом переговоров - как в дипломатии, так и в процессе восстановления», - сказал он, добавив, что имеет конструктивное взаимопонимание с новым федеральным канцлером Фридрихом Мерцем.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду, что война завершится до июня 2026 года, но для этого надо сильные шаги по давлению на РФ.

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