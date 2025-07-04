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Прага опинилася в темряві – масштабний блекаут паралізував метро, трамваї, люди застрягли в ліфтах

14:48, 4 липня 2025
Аварія на підстанції залишила столицю Чехії у темряві.
Прага опинилася в темряві – масштабний блекаут паралізував метро, трамваї, люди застрягли в ліфтах
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В Чехії сталося масштабне відключення електроенергії, що торкнулося Праги та низки міст на півночі країни, повідомило видання Deník. У столиці зупинилися лінії метро та трамваї, а люди застрягли в ліфтах. Поліція виключила кібератаку чи терористичний акт як причину блекауту, вказавши на ймовірну несправність підстанції.

Проблеми з електропостачанням зафіксовано в Празі, а також у Середньочеському, Устецькому, Ліберецькому та Краловоградецькому краях. За даними системного оператора ČEPS, збій стався на лінії високої напруги V411, що спричинило відключення частини системи передачі електроенергії та кількох підстанцій. «Ми розслідуємо причини та працюємо над відновленням електропостачання», – повідомили в ČEPS. Лінія V411 є ключовою для передачі електроенергії від електростанцій на великі відстані.

У Празі відключення торкнулося центральних районів, а також Споржилова, Жижкова, Південного Міста та правобережної частини міста. За інформацією компанії «Пражська енергія» (PRE), причиною стала несправність підстанції ČEPS у Ходові. Техніки працюють над усуненням проблеми. Лінії метро A, B і C зупинялися на кілька хвилин, але рух відновлено. Трамваї на лівому березі Влтави працюють, на правому – лише на ділянці від Національної території до Карлової площі, повідомила Празька транспортна компанія о 12:30. Аеропорт Праги функціонує без перебоїв.

У Лібереці, Яблонці-над-Нісою, Чеській Ліпї, Новому Бору та Фридлантському Вибежку також зафіксовано відключення. У Лібереці зупинилися трамваї через втрату електроживлення систем, хоча автобуси продовжують курсувати, зазначила речниця місцевої транспортної компанії Мартіна Поршова.

У Краловоградецькому краї відключення тривало близько 20–25 хвилин із 12:00. Пожежники отримали щонайменше 20 викликів через людей, які застрягли в ліфтах, і кількість таких випадків зростає. «Ми також забезпечуємо резервні джерела живлення», – повідомив речник пожежної служби Радек Менцл. У Середньочеському краї пожежники виїжджали на 12 локацій для порятунку людей із ліфтів.

Міністр охорони здоров’я Чехії Властиміл Валек у мережі X запевнив, що догляд за пацієнтами в лікарнях не постраждав завдяки резервним генераторам. «Усі заклади охорони здоров’я мають чіткі процедури на такі випадки. Деякі обстеження можуть бути перенесені, але здоров’ю пацієнтів нічого не загрожує», – зазначив він.

Енергетики ČEPS і ČEZ Distribuce продовжують працювати над відновленням електропостачання, точний масштаб і причини збою встановлюються.

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Чехія блекаут світло

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