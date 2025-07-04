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В Україні з 5 липня відновлюється обов’язкове подання державної статистичної звітності

17:49, 4 липня 2025
Бізнес знову зобов’язаний подавати дані до Держстату.
В Україні з 5 липня відновлюється обов’язкове подання державної статистичної звітності
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З 5 липня в Україні поновлюється обов’язкове подання державної статистичної звітності для суб’єктів, які підпадають під державне статистичне спостереження, повідомили в Державній службі статистики України 4 липня 2025 року. Відповідні зміни до пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» були ухвалені Верховною Радою 18 червня та підписані Президентом України 3 липня.

Відновлення звітності необхідне для:

  • оцінки реального стану підприємств;
  • моніторингу ринку праці;
  • аналізу структурних змін в економіці та суспільстві;
  • прийняття ефективних рішень для відновлення та розвитку України.

Голова Держстату Арсен Макарчук наголосив: «У часи викликів особливо цінними стають точні й актуальні дані. Відновлення звітності – це ключ до об’єктивного бачення ситуації в країні, прийняття зважених рішень та ефективного управління процесами відновлення і розвитку. Ми щиро вдячні Президенту та Верховній Раді за розуміння важливості цього кроку, а також всім респондентам, які відповідально звітували навіть у складних умовах, коли це ще не було обов’язковою вимогою».

Для суб’єктів, які не мали можливості подавати звітність під час воєнного стану, передбачено тримісячний перехідний період до 5 жовтня 2025 року. Протягом цього часу можна подати звіти за попередні періоди без штрафних санкцій.

Найближчими днями Держстат оприлюднить:

  • оновлені інструкції щодо подання звітності;
  • роз’яснення для респондентів;
  • інформацію про технічну підтримку.

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бізнес

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