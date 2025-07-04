Етична рада затвердила графік співбесід з кандидатами до ВРП за квотою Президента

Співбесіди з кандидатами до ВРП за квотою Президента відбудуться 7, 9 та 11 липня.

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У четвер, 3 липня, Етична рада провела засідання, під час якого визначила дати проведення співбесід з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від Президента України.

Графік співбесід:

Понеділок, 7 липня, початок о 12:00

▪️ Гурін Дмитро Миколайович

▪️ Капустинський Максим Вікторович

▪️ Назаров Іван Володимирович

▪️ Ткаченко Олександр Васильович

Середа, 9 липня, початок об 11:00

▪️ Турчинський Максим Ігорович

▪️ Жук Андрій Володимирович

▪️ Беркута Наталія Михайлівна

▪️ Житний Олександр Олександрович

Пʼятниця, 11 липня, початок об 11:00

▪️ Басюк Роман Іванович

▪️ Козлов Андрій Георгійович

▪️ Чорна Богдана Миколаївна

▪️ Савінова Наталія Андріївна

Зазначається, що всі співбесіди транслюватимуться наживо на офіційній сторінці Етичної ради у Facebook та на YouTube-каналі «Судова влада України».

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