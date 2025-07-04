Етична рада затвердила графік співбесід з кандидатами до ВРП за квотою Президента

У четвер, 3 липня, Етична рада провела засідання, під час якого визначила дати проведення співбесід з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від Президента України.
Графік співбесід:
Понеділок, 7 липня, початок о 12:00
▪️ Гурін Дмитро Миколайович
▪️ Капустинський Максим Вікторович
▪️ Назаров Іван Володимирович
▪️ Ткаченко Олександр Васильович
Середа, 9 липня, початок об 11:00
▪️ Турчинський Максим Ігорович
▪️ Жук Андрій Володимирович
▪️ Беркута Наталія Михайлівна
▪️ Житний Олександр Олександрович
Пʼятниця, 11 липня, початок об 11:00
▪️ Басюк Роман Іванович
▪️ Козлов Андрій Георгійович
▪️ Чорна Богдана Миколаївна
▪️ Савінова Наталія Андріївна
Зазначається, що всі співбесіди транслюватимуться наживо на офіційній сторінці Етичної ради у Facebook та на YouTube-каналі «Судова влада України».
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