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Етична рада затвердила графік співбесід з кандидатами до ВРП за квотою Президента

15:06, 4 липня 2025
Співбесіди з кандидатами до ВРП за квотою Президента відбудуться 7, 9 та 11 липня.
Етична рада затвердила графік співбесід з кандидатами до ВРП за квотою Президента
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У четвер, 3 липня, Етична рада провела засідання, під час якого визначила дати проведення співбесід з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від Президента України.

Графік співбесід:

Понеділок, 7 липня, початок о 12:00

 ▪️ Гурін Дмитро Миколайович

 ▪️ Капустинський Максим Вікторович

 ▪️ Назаров Іван Володимирович

 ▪️ Ткаченко Олександр Васильович

Середа, 9 липня, початок об 11:00

 ▪️ Турчинський Максим Ігорович

 ▪️ Жук Андрій Володимирович

 ▪️ Беркута Наталія Михайлівна

 ▪️ Житний Олександр Олександрович

Пʼятниця, 11 липня, початок об 11:00

 ▪️ Басюк Роман Іванович

 ▪️ Козлов Андрій Георгійович

 ▪️ Чорна Богдана Миколаївна

 ▪️ Савінова Наталія Андріївна

Зазначається, що всі співбесіди транслюватимуться наживо на офіційній сторінці Етичної ради у Facebook та на YouTube-каналі «Судова влада України».

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ВРП Володимир Зеленський

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