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Судьи Конституционного Суда Украины приняли участие в мероприятиях с участием послов государств-участников ОБСЕ

16:00, 4 июля 2025
Были обсуждены устойчивость украинской судебной системы во время войны, соответствие международным стандартам и роль Конституционного Суда в защите демократических ценностей.
Судьи Конституционного Суда Украины приняли участие в мероприятиях с участием послов государств-участников ОБСЕ
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Судьи Конституционного Суда Украины приняли участие в мероприятиях высокого уровня с участием послов государств-участников ОБСЕ. В частности, в заседаниях приняли участие исполняющий обязанности Председателя КСУ Александр Петришин, судьи Оксана Грищук и Олег Первомайский.

Так, 1 июля к тематическому мероприятию на тему «Формирование будущего системы правосудия в соответствии с международными стандартами» присоединились Александр Петришин и Оксана Грищук.

Участники мероприятия обсудили ключевые аспекты функционирования судебной власти в условиях вооруженной агрессии против Украины, вопросы устойчивости системы правосудия, приоритеты судебной реформы и необходимость обеспечения соответствия украинской судебной системы международным стандартам.

Исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин выступил с презентацией в ходе работы панели «Устойчивость судебной системы во время войны и видение её будущего».

Александр Петришин отметил, что Украина переживает сложный, но исторический период, когда защищает не только территориальную целостность, но и демократические ценности, верховенство права и конституционный строй. «Конституционный Суд Украины является гарантом стабильности в системе сдержек и противовесов. Наша задача – обеспечивать соответствие актов власти Конституции, защищать основные права человека, формировать правовые ориентиры для органов государственной власти», – подчеркнул он.

Докладчик подчеркнул эффективность сотрудничества с ОБСЕ. «Мы настроены на глубокое совершенствование деятельности, которое обеспечит реальную независимость, профессиональную ответственность и открытость конституционного правосудия в Украине», – резюмировал Александр Петришин.

2 июля в рамках визита состоялась встреча высокого уровня, посвященная презентации деятельности Программы поддержки ОБСЕ для Украины, в которой принял участие судья Конституционного Суда Украины Олег Первомайский.

Программа поддержки ОБСЕ для Украины была учреждена 1 ноября 2022 года в ответ на беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулась Украина в связи с полномасштабной агрессией. Ее целью является оперативное реагирование на гуманитарные потребности гражданского населения, а также усиление демократического развития и институциональной устойчивости государства.

В ходе дискуссии «Верховенство права и подотчетность» Олег Первомайский выразил благодарность ОБСЕ и международным партнерам за поддержку Украины в этот чрезвычайно сложный период. Он отметил, что Конституционный Суд Украины высоко ценит многолетнее сотрудничество с международными партнерами и готов и дальше активно участвовать в совместных инициативах, направленных на защиту правового государства и конституционного строя в Украине.

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КСУ

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