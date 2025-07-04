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Поблизу Берліна перекинувся автобус із українцями на борту

18:25, 4 липня 2025
Автобус Flixbus із пасажирами з 20 країн злетів у кювет біля Берліна.
Поблизу Берліна перекинувся автобус із українцями на борту
Фото: NDR
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На трасі A19 біля міста Ребель, приблизно за 100 км на північний захід від Берліна, перекинувся автобус Flixbus, що прямував із Копенгагена до Відня, повідомило видання NDR. Аварія сталася близько 02:30, коли автобус із 54 пасажирами та двома водіями з’їхав у кювет.

За даними поліції, 23 людини отримали травми. Один чоловік, якого дві години визволяли з понівеченого автобуса, перебуває у важкому стані в лікарні. Декількох пасажирів із легкими травмами доправили до медзакладів найближчих міст для додаткового обстеження. Серед пасажирів були громадяни України, а також Швеції, Данії, Німеччини, Польщі, Франції, Чехії, Італії, Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії, Китаю, Сирії, Індії, Австралії, Мексики, Бангладеш, Канади та Японії. Точну кількість українців не повідомляють.

На місці аварії кілька годин працювали рятувальні служби, а траса в напрямку Берліна була перекрита. Для підйому автобуса знадобилося два крани. Компанія Flixbus висловила співчуття постраждалим і повідомила, що для решти пасажирів організовано заміну автобуса, який довезе їх до Берліна. Там пасажирам нададуть допомогу з подальшим трансфером до Відня.

Flixbus зазначила, що автобус був новим, 2025 року випуску, а водій, який керував на момент аварії, має багаторічний досвід. Причини інциденту розслідуються.

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ДТП Німеччина транспорт

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