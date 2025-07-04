$13500 за «билет» через границу — на Львовщине задержали дельца

Мужчину будут судить за организацию незаконной переправки военнообязанного через госграницу.

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На Львовщине правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего местного жителя, который организовал незаконную переправку лица через государственную границу.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в апреле этого года обвиняемый, для получения прибыли, пообещал организовать незаконное пересечение госграницы мужчиной призывного возраста.

При встрече с «клиентом» он сообщил, что эта услуга будет стоить 13 500 долларов США.

Во время получения оговоренной суммы средств правоохранители задержали обвиняемого.

Сейчас он находится под стражей.

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