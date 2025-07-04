Стартувало декларування для ФОПів 3 групи через Дію

ФОП 3-ї групи з 1 липня можуть подавати декларацію за ІІ квартал через Дію.

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З 1 липня фізичні особи – підприємці (ФОП) 3 групи зі ставкою 5%, без ПДВ та найманих працівників, можуть подавати податкові декларації за ІІ квартал через портал «Дія», повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Процес подання декларації спрощено: достатньо вказати дохід за квартал, а система автоматично розрахує податки та підтягне попередні дані. ФОПи сплачують через «Дію»:

єдиний податок – 5% від доходу;

військовий збір – 1% від доходу (звільнені від збору вказують «0»);

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 22% від мінімальної зарплати.

Декларацію необхідно подати до 11 серпня 2025 року. У Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що триває робота над вдосконаленням послуги сплати податків у «Дії», щоб зробити процес ще зручнішим. Незабаром очікуються оновлення сервісу.

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