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Європейські видавці подали скаргу на Google через функцію AI Overviews

11:32, 5 липня 2025
Європейські видавці подали антимонопольну скаргу на AI-алгоритми Google.
Європейські видавці подали скаргу на Google через функцію AI Overviews
Фото: Reuters
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Група незалежних європейських видавців подала антимонопольну скаргу до Європейської комісії проти Google через функцію AI Overviews, яка відображає згенеровані штучним інтелектом огляди над звичайними результатами пошуку, повідомило агентство Reuters.

Згідно з документом Альянсу незалежних видавців від 30 червня, Google зловживає своїм домінуванням у сфері онлайн-пошуку, використовуючи контент видавців для створення AI Overviews. Це призводить до зменшення трафіку, читацької аудиторії та доходів видавців, оскільки створені ШІ резюме витісняють оригінальний контент униз сторінки результатів пошуку. Видавці стверджують, що не можуть відмовитися від використання їхнього контенту для навчання мовних моделей Google без ризику втрати видимості в пошуковій системі.

AI Overviews, запущені Google у травні 2025 року в понад 100 країнах, надають короткі відповіді на запити користувачів і вже містять рекламу. Видавці вимагають від Єврокомісії тимчасових заходів, щоб запобігти «непоправній шкоді» конкуренції та забезпечити доступ до новинного контенту.

У Google заявили, що їхня пошукова система щодня забезпечує мільярди переходів на сайти, а нові ШІ-функції створюють додаткові можливості для контенту та бізнесу. Компанія також відкинула звинувачення, назвавши дані про зменшення трафіку «неповними та спотвореними».

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Європа Google скарги ШІ

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