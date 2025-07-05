УЄФА оштрафувала Челсі на €20 млн і Барселону на €15 млн

УЄФА штрафує топ-клуби на мільйони за порушення правил фінансового фейр-плей.

Фото: ESPN

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УЄФА наклала штраф на лондонський «Челсі» у розмірі 20 мільйонів євро та на «Барселону» – 15 мільйонів євро за порушення правил фінансового фейр-плей (ФФП), повідомляє The Washington Post. Обидва клуби можуть зіткнутися з більшими санкціями в майбутніх сезонах, якщо не відповідатимуть фінансовим вимогам УЄФА.

Розслідування щодо «Челсі» стосувалося продажу двох готелів за 76,5 млн фунтів стерлінгів дочірніми компаніями холдингу Blueco 22 Ltd, який володіє клубом із 2022 року під керівництвом Тодда Бьолі та Clearlake Capital. Штраф у 20 мільйонів євро є рекордним, повторюючи санкції, накладені УЄФА на «Манчестер Сіті» та «ПСЖ» у 2014 році за порушення тодішньої системи ФФП.

Крім «Челсі» та «Барселони», штрафи отримали «Ліон» (12,5 млн євро), «Астон Вілла» (5 млн євро) та «Хайдук» (0,3 млн євро).

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