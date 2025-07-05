Практика судов
  1. В мире

УЕФА оштрафовала «Челси» на €20 млн и «Барселону» на €15 млн

10:20, 5 июля 2025
УЕФА штрафует топ-клубы на миллионы за нарушение правил финансового фэйр-плей.
УЕФА оштрафовала «Челси» на €20 млн и «Барселону» на €15 млн
Фото: ESPN
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

УЕФА наложила штраф на лондонский «Челси» в размере 20 миллионов евро и на «Барселону» - 15 миллионов евро за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП), сообщает The Washington Post. Оба клуба могут столкнуться с большими санкциями в будущих сезонах, если не будут соответствовать финансовым требованиям УЕФА.

Расследование в отношении «Челси» касалось продажи двух отелей за 76,5 млн фунтов стерлингов дочерними компаниями холдинга Blueco 22 Ltd, который владеет клубом с 2022 года под руководством Тодда Бели и Clearlake Capital. Штраф в 20 миллионов евро является рекордным, повторяя санкции, наложенные УЕФА на «Манчестер Сити» и «ПСЖ» в 2014 году за нарушение тогдашней системы ФФП.

Кроме «Челси» и «Барселоны», штрафы получили «Лион» (12,5 млн евро), «Астон Вилла» (5 млн евро) и «Хайдук» (0,3 млн евро).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

штраф / штрафы футбол спорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговая служба будет вести Реестр банковских счетов граждан и сможет раскрывать данные о счетах Госфинмониторингу

Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает обязанность банков сообщать Налоговой службе об открытии гражданами банковских счетов.

Полиция составила протокол на командира воинской части, потому что он не вышел в течение 15 дней из состава адвокатского объединения – что решил суд

Суд установил, что командир прекратил адвокатскую деятельность, прекратил деятельность АО, прекратил свои полномочия как руководителя АО, чтобы устранить риски совмещения должностей, и, к тому же, закон позволял ему выйти из состава правления АО в течение 15 рабочих дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Парадоксы собеседований – как ВККС проводит собеседования с кандидатами в апелляционные суды

Собеседования с кандидатами в апелляционные суды иногда напоминают «рулетку», во время которой кандидаты пытаются понравиться ВККС, а некоторые решения Комиссии понять пока сложно.

Расходы, которые не являются приоритетными, в случае развертывания альтернативного сценария должны быть сокращены – бюджетная декларация правительства

Помимо сокращения расходов в случае развертывания альтернативного сценария, Кабмин предусмотрел опцию пересмотра действующих налоговых льгот и пропорций распределения отдельных общегосударственных налогов между государственным и местными бюджетами.

Новый порядок согласования премирования и предоставления материальной помощи для руководителей аппаратов судов от Верховного Суда до местных судов – документ

Из текста нового Порядка согласования премирования исчезли упоминания об экономии фонда оплаты труда и надбавках за интенсивность труда и выполнение особо важной работы.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Іванна Климпуш-Цинцадзе
    голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
  • Маргарита Цховребова
    Маргарита Цховребова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Собина
    Ольга Собина
    суддя Сумського апеляційного суду