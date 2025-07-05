УЕФА оштрафовала «Челси» на €20 млн и «Барселону» на €15 млн

УЕФА штрафует топ-клубы на миллионы за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Фото: ESPN

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УЕФА наложила штраф на лондонский «Челси» в размере 20 миллионов евро и на «Барселону» - 15 миллионов евро за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП), сообщает The Washington Post. Оба клуба могут столкнуться с большими санкциями в будущих сезонах, если не будут соответствовать финансовым требованиям УЕФА.

Расследование в отношении «Челси» касалось продажи двух отелей за 76,5 млн фунтов стерлингов дочерними компаниями холдинга Blueco 22 Ltd, который владеет клубом с 2022 года под руководством Тодда Бели и Clearlake Capital. Штраф в 20 миллионов евро является рекордным, повторяя санкции, наложенные УЕФА на «Манчестер Сити» и «ПСЖ» в 2014 году за нарушение тогдашней системы ФФП.

Кроме «Челси» и «Барселоны», штрафы получили «Лион» (12,5 млн евро), «Астон Вилла» (5 млн евро) и «Хайдук» (0,3 млн евро).

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