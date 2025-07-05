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5 июля – какой сегодня праздник и главные события

09:26, 5 июля 2025
5 июля – День освобождения Краматорска и Славянска.
5 июля – какой сегодня праздник и главные события
Фото: 24 канал
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5 июля Украина отмечает День освобождения городов Краматорск и Славянск от оккупантов. В этот день также отмечаются международные и религиозные события, а также вспоминаются исторические вехи, повлиявшие на Украину и мир. В частности:

  • Международный день Днепра, направленный на сохранение одной из главных рек Украины.
  • Международный день кооперативов, который подчеркивает значение кооперативного движения.
  • День трудоголика, напоминающий о важности баланса между работой и отдыхом.
  • Всемирный день бикини, посвященный появлению этого купальника в 1946 году.
  • Всемирный день механического карандаша, что чтит простой, но незаменимый инструмент.
  • Православная церковь чтит память святого преподобного Афанасия Атонского.

Календарь исторических событий 5 июля:

1054: В созвездии Тельца вспыхнула сверхновая звезда, видимая днем в течение 23 суток и ночью - более полутора лет.

1439: Во Флоренции подписана Флорентийская уния - попытка объединить Православную и Католическую церкви под верховенством Папы Римского.

1687: Вышел в свет труд Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии» («Принципы»), ставший основой современной физики.

1809: Состоялась битва при Ваграме между армиями Наполеона Бонапарта и австрийского императора Франца I.

1841: Томас Кук основал первое в мире туристическое агентство в Англии.

1865: В Лондоне создана благотворительная организация «Армия Спасения».

1866: От эпидемии холеры умер Иосиф Гладкий, последний кошевой атаман Задунайской Сечи и экс-атаман Черноморского казачества.

1919: Войска Украинской Народной Республики после девятичасового боя взяли Жмеринку.

1939: В Николаеве завершено строительство городской канализационной системы.

1941: В Кракове немецкая полиция арестовала лидера ОУН Степана Бандеру и депортировала его в Берлин.

1946: В Париже представлен купальник-бикини, который стал революционным в мире моды.

1954: Элвис Пресли записал свою первую песню «That's All Right, Mama», положив начало карьере короля рок-н-ролла.

1965: В Калуше заработал химико-металлургический комбинат, а в Киеве началось строительство жилого массива Оболонь.

1974: Украинская ССР присоединилась к Всемирной почтовой конвенции в Лозанне.

1985: Украинский легкоатлет Сергей Бубка установил результат 580 см в прыжках с шестом на соревнованиях в Брюсселе.

1991: Верховная Рада УССР отклонила территориальные претензии Румынии к Украине.

1994: Институт подготовки кадров СБУ выпустил первых слушателей; ураган оставил без электричества 809 населенных пунктов в семи областях Украины.

2014: Вооруженные Силы Украины освободили Славянск и Краматорск от пророссийских боевиков, восстановив контроль над частью Донбасса.

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Славянск Краматорск какой сегодня праздник свято

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