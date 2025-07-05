5 липня – яке сьогодні свято та головні події

5 липня Україна відзначає День звільнення міст Краматорськ і Слов’янськ від окупантів. Цього дня також відзначаються міжнародні та релігійні події, а також згадуються історичні віхи, що вплинули на Україну та світ. Зокрема:
Календар історичних подій 5 липня:
1054: У сузір’ї Тельця спалахнула наднова зірка, видима вдень протягом 23 діб і вночі – понад півтора року.
1439: У Флоренції підписано Флорентійську унію – спробу об’єднати Православну та Католицьку церкви під верховенством Папи Римського.
1687: Вийшла друком праця Ісаака Ньютона «Математичні начала натуральної філософії» («Принципи»), що стала основою сучасної фізики.
1809: Відбулася битва під Ваграмом між арміями Наполеона Бонапарта та австрійського імператора Франца I.
1841: Томас Кук заснував перше у світі туристичне агентство в Англії.
1865: У Лондоні створено благодійну організацію «Армія Спасіння».
1866: Від епідемії холери помер Йосип Гладкий, останній кошовий отаман Задунайської Січі та екс-отаман Чорноморського козацтва.
1919: Війська Української Народної Республіки після дев’ятигодинного бою здобули Жмеринку.
1939: У Миколаєві завершено будівництво міської каналізаційної системи.
1941: У Кракові німецька поліція заарештувала лідера ОУН Степана Бандеру та депортувала його до Берліна.
1946: У Парижі представлено купальник-бікіні, який став революційним у світі моди.
1954: Елвіс Преслі записав свою першу пісню «That’s All Right, Mama», поклавши початок кар’єрі короля рок-н-ролу.
1965: У Калуші запрацював хімічно-металургійний комбінат, а в Києві розпочалося будівництво житлового масиву Оболонь.
1974: Українська РСР приєдналася до Всесвітньої поштової конвенції у Лозанні.
1985: Український легкоатлет Сергій Бубка встановив результат 580 см у стрибках із жердиною на змаганнях у Брюсселі.
1991: Верховна Рада УРСР відхилила територіальні претензії Румунії до України.
1994: Інститут підготовки кадрів СБУ випустив перших слухачів; ураган залишив без електрики 809 населених пунктів у семи областях України.
2014: Збройні Сили України звільнили Слов’янськ і Краматорськ від проросійських бойовиків, відновивши контроль над частиною Донбасу.
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