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5 липня – яке сьогодні свято та головні події

09:26, 5 липня 2025
5 липня – День звільнення Краматорська і Слов’янська.
5 липня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: 24 канал
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5 липня Україна відзначає День звільнення міст Краматорськ і Слов’янськ від окупантів. Цього дня також відзначаються міжнародні та релігійні події, а також згадуються історичні віхи, що вплинули на Україну та світ. Зокрема:

  • Міжнародний день Дніпра, спрямований на збереження однієї з головних річок України.
  • Міжнародний день кооперативів, який підкреслює значення кооперативного руху.
  • День працеголіка, що нагадує про важливість балансу між роботою та відпочинком.
  • Всесвітній день бікіні, присвячений появі цього купальника у 1946 році.
  • Всесвітній день механічного олівця, що вшановує простий, але незамінний інструмент.
  • Православна церква вшановує пам’ять святого преподобного Атанасія Атонського.

Календар історичних подій 5 липня:

1054: У сузір’ї Тельця спалахнула наднова зірка, видима вдень протягом 23 діб і вночі – понад півтора року.

1439: У Флоренції підписано Флорентійську унію – спробу об’єднати Православну та Католицьку церкви під верховенством Папи Римського.

1687: Вийшла друком праця Ісаака Ньютона «Математичні начала натуральної філософії» («Принципи»), що стала основою сучасної фізики.

1809: Відбулася битва під Ваграмом між арміями Наполеона Бонапарта та австрійського імператора Франца I.

1841: Томас Кук заснував перше у світі туристичне агентство в Англії.

1865: У Лондоні створено благодійну організацію «Армія Спасіння».

1866: Від епідемії холери помер Йосип Гладкий, останній кошовий отаман Задунайської Січі та екс-отаман Чорноморського козацтва.

1919: Війська Української Народної Республіки після дев’ятигодинного бою здобули Жмеринку.

1939: У Миколаєві завершено будівництво міської каналізаційної системи.

1941: У Кракові німецька поліція заарештувала лідера ОУН Степана Бандеру та депортувала його до Берліна.

1946: У Парижі представлено купальник-бікіні, який став революційним у світі моди.

1954: Елвіс Преслі записав свою першу пісню «That’s All Right, Mama», поклавши початок кар’єрі короля рок-н-ролу.

1965: У Калуші запрацював хімічно-металургійний комбінат, а в Києві розпочалося будівництво житлового масиву Оболонь.

1974: Українська РСР приєдналася до Всесвітньої поштової конвенції у Лозанні.

1985: Український легкоатлет Сергій Бубка встановив результат 580 см у стрибках із жердиною на змаганнях у Брюсселі.

1991: Верховна Рада УРСР відхилила територіальні претензії Румунії до України.

1994: Інститут підготовки кадрів СБУ випустив перших слухачів; ураган залишив без електрики 809 населених пунктів у семи областях України.

2014: Збройні Сили України звільнили Слов’янськ і Краматорськ від проросійських бойовиків, відновивши контроль над частиною Донбасу.

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