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Птахи проти ракет – ВПС США зупинили проект SpaceX через екологів

09:08, 5 липня 2025
ВПС США призупинили випробування гіперзвукової доставки вантажів через екологічні занепокоєння.
Птахи проти ракет – ВПС США зупинили проект SpaceX через екологів
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Військово-повітряні сили США (ВПС) тимчасово призупинили спільний із компанією SpaceX проект із випробування гіперзвукової доставки вантажів ракетами, повідомило агентство Reuters.

Програма передбачала запуски з атолу Джонстон у Тихому океані, де гніздяться 14 видів тропічних морських птахів. Екологічні організації висловили протест через потенційну загрозу унікальній екосистемі острова, що змусило ВПС відкласти публікацію попереднього екологічного звіту та призупинити плани випробувань. За словами представника ВПС, наразі розглядаються альтернативні місця для реалізації проекту.

Зазначається, що мета програми – розробка ракетних модулів, які повертаються, здатних доставляти до 100 тонн вантажу в будь-яку точку світу за приблизно 90 хвилин. Це могло б революціонізувати військову логістику, забезпечуючи швидке постачання у віддалені регіони. У проекті планується використовувати комерційні ракети, зокрема виробництва SpaceX Ілона Маска.

Біологи попереджають, що запуски можуть завдати непоправної шкоди екосистемі атолу Джонстон, і наполягають на ретельній оцінці впливу на довкілля.

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США Ілон Маск

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