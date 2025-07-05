Птицы против ракет – ВВС США остановили проект SpaceX из-за экологов

ВВС США приостановили испытания гиперзвуковой доставки грузов из-за экологических опасений.

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Военно-воздушные силы США (ВВС) временно приостановили совместный с компанией SpaceX проект по испытанию гиперзвуковой доставки грузов ракетами, сообщило агентство Reuters.

Программа предусматривала запуски с атолла Джонстон в Тихом океане, где гнездятся 14 видов тропических морских птиц. Экологические организации выразили протест из-за потенциальной угрозы уникальной экосистеме острова, что заставило ВВС отложить публикацию предварительного экологического отчета и приостановить планы испытаний. По словам представителя ВВС, сейчас рассматриваются альтернативные места для реализации проекта.

Отмечается, что цель программы - разработка ракетных модулей, которые возвращаются, способных доставлять до 100 тонн груза в любую точку мира за примерно 90 минут. Это могло бы революционизировать военную логистику, обеспечивая быстрое снабжение в отдаленные регионы. В проекте планируется использовать коммерческие ракеты, в частности производства SpaceX Илона Маска.

Биологи предупреждают, что запуски могут нанести непоправимый вред экосистеме атолла Джонстон, и настаивают на тщательной оценке воздействия на окружающую среду.

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