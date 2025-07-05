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Генсек НАТО Рютте надеется на гибкость США, чтобы Украина оставалась вооруженной

08:50, 5 июля 2025
Генсек НАТО призвал США к гибкости в поддержке Украины для ее самообороны.
Генсек НАТО Рютте надеется на гибкость США, чтобы Украина оставалась вооруженной
Фото: Reuters
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду, что США проявят гибкость в предоставлении Украине ресурсов для самозащиты, одновременно обеспечивая собственные оборонные запасы. Об этом сообщило издание Bloomberg.

«США должны убедиться, что запасы находятся на уровне, который нам нужен для США, потому что они имеют решающее значение для нашей коллективной обороны. В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость, мы должны убедиться, что Украина может двигаться вперед», - заявил Рютте журналистам.

Ранее на этой неделе Пентагон объявил о временном прекращении поставок Украине артиллерийских снарядов и ракет для систем ПВО из-за беспокойства относительно сокращения собственных запасов. Вашингтон оценивает необходимость сохранения вооружений для противодействия другим угрозам безопасности. Приостановленная помощь была выделена еще при администрации Байдена, а решение совпало с усилением российских атак на Киев и другие украинские города.

В свою очередь, впоследствии Элбридж Колби подчеркнул, что Пентагон «продолжает предоставлять Президенту США надежные варианты для продолжения военной помощи Украине» после сообщений о приостановке поставок.

Позже стало известно, что решение о приостановлении военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Гегсетом.

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США оружие Украина война Марк Рютте ПВО

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