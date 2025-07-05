США не отказались от поддержки Киева, а отменили отдельные категории помощи – Джорджа Мелони

По словам премьер-министра Италии, США не бросили Украину – речь идет лишь об изменении формата помощи.

Фото: DW

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опровергла слухи о прекращении поддержки Украины со стороны США, заявив, что Вашингтон лишь пересмотрел поставки отдельных видов вооружения. Премьер также заявила, что лично разговаривала с Дональдом Трампом об Украине и надеется на позитивное развитие событий. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на выступление Мелони на форуме в Массерии.

«США не прекратили поставлять оружие и оказывать поддержку Украине, они пересмотрели свое решение о поставках конкретных компонентов, включая зенитные установки. Это, безусловно, важный факт, но совсем не похож на полное отстранение США, о котором сообщалось», - отметила Мелони, отвечая на вопрос о возможном сокращении американской помощи Киеву.

Как ранее сообщали американские медиа, в частности Politico, Пентагон приостановил поставки в Украину части обещанного вооружения — включая ракеты для систем Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты типа Hellfire, которые используют украинские F-16 и дроны. По данным источников издания, решение принял заместитель главы Минобороны США по политическим вопросам Элбридж Колби после пересмотра запасов боеприпасов.

В свою очередь, впоследствии Элбридж Колби подчеркнул, что Пентагон «продолжает предоставлять Президенту США надежные варианты для продолжения военной помощи Украине» после сообщений о приостановке поставок.

Позже стало известно, что решение о приостановлении военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Гегсетом.

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