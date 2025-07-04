Хакеры атаковали Louis Vuitton Korea — часть личных данных клиентов похищена

В Южной Корее произошла утечка данных клиентов компании Louis Vuitton в результате хакерской атаки.

Как сообщает Bloomberg, инцидент имел место 8 июня, когда «неавторизованная третья сторона» получила доступ к внутренним системам Louis Vuitton Korea.

В компании подтвердили, что часть персональных данных клиентов была скомпрометирована.

При этом подчеркнули, что финансовая информация, включая данные банковских карт и счетов, похищена не была. По словам представителей бренда, ситуацию удалось взять под контроль.

В Louis Vuitton Korea заявили, что в настоящее время проводится внутреннее расследование инцидента, а также проинформированы соответствующие государственные органы.

«Мы усиливаем кибербезопасность наших систем и сотрудничаем с ведущими экспертами в этой области», — говорится в заявлении компании.

Это уже второй случай за последние месяцы, когда хакеры атакуют компании, входящие во французский холдинг LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton).

В частности, в мае стало известно, что хакерской атаке подвергся также бренд Christian Dior Couture — второй по величине модный бренд концерна. По информации Le Monde, этот инцидент произошёл ещё в январе.

Известно, что LVMH является крупнейшим в мире конгломератом в сфере предметов роскоши и владеет более чем 70 брендами, включая Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy, Bulgari, Sephora и другие.

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