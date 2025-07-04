Мерц пытается убедить Трампа предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot, — Spiegel

Правительство Германии активизирует свои усилия по закупке дополнительных систем противовоздушной обороны для Украины.

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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц недавно провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в центре которого стояла тема усиления противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

«Федеральное правительство Германии активизирует свои усилия по закупке дополнительных систем противовоздушной обороны для Украины. Учитывая волны российских атак, он надеется на изменение позиции Белого дома, в том числе санкций», — пишет издание.

По данным издания, американский президент не дал Мерцу никаких обещаний.

В то же время представитель правительства Германии Стефан Корнелиус лишь отметил, что в своих последних телефонных разговорах канцлер «очень активно выступал за поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны».

По информации Spiegel, министр обороны Германии Борис Писториус ещё в мае 2025 года направил в Пентагон первый запрос о том, готовы ли США поставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot — если Германия оплатит эти поставки.

«Тогда надеялись, что сделка, выгодная для США, может быть более привлекательной для администрации Трампа, чем безвозмездная передача», — пишет издание.

Тем не менее, даже во время кратких личных встреч в кулуарах саммита министров обороны НАТО в Брюсселе в начале июня и на саммите НАТО в Гааге три недели спустя, глава Пентагона Пит Хегсет так и не вернулся к просьбе Писториуса по поводу Patriot.

Кроме того, на днях власти США объявили о временном приостановлении некоторых поставок оружия Украине. Официально в Вашингтоне объяснили это тем, что собственные запасы вооружений в армии США «слишком малы». При этом речь идёт не только о высокоточных боеприпасах для артиллерии и ракетных систем, но и о зенитных ракетах.

Как сообщает Spiegel, представитель Минобороны ФРГ подтвердил, что в середине июля 2025 года министр Писториус посетит Вашингтон с визитом, чтобы встретиться с Хегсетом. Ожидается, что он продолжит обсуждение вопросов, связанных с противовоздушной обороной Украины.

«Кроме того, Писториус в рамках группы поддержки Украины продолжает свою инициативу в сфере ПВО. В прошлом году было собрано около 1 млрд евро, которые были направлены на закупку боеприпасов и систем», — отмечает Spiegel.

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