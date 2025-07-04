Мерц намагається переконати Трампа надати Україні додаткові системи ППО Patriot, — Spiegel

Уряд Німеччини активізує свої зусилля щодо закупівлі додаткових систем протиповітряної оборони для України.

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Канцлер ФРН Фрідріх Мерц нещодавно провів телефонну розмову з колишнім президентом США Дональдом Трампом, в центрі якої була тема посилення протиповітряної оборони України. Про це повідомляє Spiegel з посиланням на джерела.

«Федеральний уряд Німеччини активізує свої зусилля щодо закупівлі додаткових систем протиповітряної оборони для України. З огляду на хвилі російських атак, він сподівається на зміну позиції Білого дому, зокрема щодо санкцій», — пише видання.

За даними джерел, президент США не дав Мерцу жодних обіцянок.

Водночас речник уряду ФРН Стефан Корнеліус зазначив лише, що канцлер у телефонних розмовах останніми днями «дуже активно виступав за підтримку України в галузі протиповітряної оборони».

За інформацією Spiegel, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус ще в травні 2025 року надіслав до Пентагону перший запит щодо того, чи будуть США постачати Україні додаткові системи ППО Patriot — якщо Німеччина їх оплатить.

«Тоді була надія, що угода, вигідна для США, може бути більш привабливою для адміністрації Трампа, ніж передача в дар», — вказує видання.

Однак навіть під час коротких особистих зустрічей у кулуарах саміту міністрів оборони НАТО на початку червня в Брюсселі та на саміті НАТО в Гаазі три тижні потому глава Пентагону Піт Гегсет не повернувся до прохання Пісторіуса щодо Patriot.

Крім того, днями влада США оголосила про те, що принаймні тимчасово призупинить певні постачання зброї Україні. Офіційно Вашингтон мотивує ситуацію тим, що власні запаси армії США «занадто малі». Причому рішення про призупинення зачіпає не лише високоточні боєприпаси для артилерії та ракетних установок, а й зенітні ракети.

Представник Міноборони ФРН повідомив Spiegel, що в середині липня 2025 року міністр Пісторіус полетить із візитом до Вашингтона, щоб зустрітися з Гегсетом. Очікується, що німецький чиновник також продовжуватиме обговорювати питання про протиповітряну оборону України.

«Крім того, Пісторіус у рамках групи підтримки України продовжує свою ініціативу в галузі протиповітряної оборони. Минулого року було зібрано близько 1 млрд євро, які були використані для закупівлі боєприпасів і систем», — пише видання.

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