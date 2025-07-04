Практика судів
  1. У світі

Мерц намагається переконати Трампа надати Україні додаткові системи ППО Patriot, — Spiegel

20:13, 4 липня 2025
Уряд Німеччини активізує свої зусилля щодо закупівлі додаткових систем протиповітряної оборони для України.
Мерц намагається переконати Трампа надати Україні додаткові системи ППО Patriot, — Spiegel
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц нещодавно провів телефонну розмову з колишнім президентом США Дональдом Трампом, в центрі якої була тема посилення протиповітряної оборони України. Про це повідомляє Spiegel з посиланням на джерела.

«Федеральний уряд Німеччини активізує свої зусилля щодо закупівлі додаткових систем протиповітряної оборони для України. З огляду на хвилі російських атак, він сподівається на зміну позиції Білого дому, зокрема щодо санкцій», — пише видання.

За даними джерел, президент США не дав Мерцу жодних обіцянок.

Водночас речник уряду ФРН Стефан Корнеліус зазначив лише, що канцлер у телефонних розмовах останніми днями «дуже активно виступав за підтримку України в галузі протиповітряної оборони».

За інформацією Spiegel, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус ще в травні 2025 року надіслав до Пентагону перший запит щодо того, чи будуть США постачати Україні додаткові системи ППО Patriot — якщо Німеччина їх оплатить.

«Тоді була надія, що угода, вигідна для США, може бути більш привабливою для адміністрації Трампа, ніж передача в дар», — вказує видання.

Однак навіть під час коротких особистих зустрічей у кулуарах саміту міністрів оборони НАТО на початку червня в Брюсселі та на саміті НАТО в Гаазі три тижні потому глава Пентагону Піт Гегсет не повернувся до прохання Пісторіуса щодо Patriot.

Крім того, днями влада США оголосила про те, що принаймні тимчасово призупинить певні постачання зброї Україні. Офіційно Вашингтон мотивує ситуацію тим, що власні запаси армії США «занадто малі». Причому рішення про призупинення зачіпає не лише високоточні боєприпаси для артилерії та ракетних установок, а й зенітні ракети.

Представник Міноборони ФРН повідомив Spiegel, що в середині липня 2025 року міністр Пісторіус полетить із візитом до Вашингтона, щоб зустрітися з Гегсетом. Очікується, що німецький чиновник також продовжуватиме обговорювати питання про протиповітряну оборону України.

«Крім того, Пісторіус у рамках групи підтримки України продовжує свою ініціативу в галузі протиповітряної оборони. Минулого року було зібрано близько 1 млрд євро, які були використані для закупівлі боєприпасів і систем», — пише видання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Німеччина Україна Дональд Трамп війна ППО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС просить Сирського та Умєрова відпустити кандидатів в судді з числа військовослужбовців на іспит

До першого тестування, яке відбудеться вже 15 липня, допущено 232 військовослужбовця-правника.

Стало відомо, що передбачає законопроект Президента про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

За інформацією АТ «Укрзалізниця», правоохоронці і розвідка виявили залізничні вагони, власниками яких є юридичні особи, учасником або бенефіціаром яких є РФ, чи у яких РФ прямо чи опосередковано має частку у статутному капіталі, акції, паї, інше членство у будь-якій формі.

Пенсії прокурорам будуть рахувати по-новому – стала відома фінальна редакція законопроекту Галини Третьякової

Кабміну доручається до 1 грудня 2025 року підготувати законодавчі пропозиції щодо уніфікації підходів до визначення грошового забезпечення і заробітної плати прокурорів, зокрема прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та службовців правоохоронних органів.

Денис Маслов повідомив, що комітет попросив Мінфін посилити фінансування судів, ВККС та ВРП

Також Комітет просить Мінфін розглянути можливість «розмороження» прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів.

Перше рішення про встановлення наявності шлюбних відносин між двома чоловіками – Деснянський райсуд Києва розповів деталі

Як зазначив суд, відмова держави визнати фактичні шлюбні відносини між особами однієї статі може становити порушення їхніх прав на повагу до приватного та сімейного життя, гарантованих статтею 8 Європейської конвенції з прав людини.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси