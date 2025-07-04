Чи можуть платники єдиного податку третьої групи використовувати сонячні панелі для власних потреб

Використання сонячних панелей для власних потреб не позбавляє підприємців права перебувати на спрощеній системі, якщо вони не продають вироблену електроенергію третім особам.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Головне управління ДПС у Запорізькій області роз’яснило, чи мають право платники єдиного податку третьої групи використовувати сонячні панелі для власних потреб.

Відповідно до п. 291.2 ПКУ спрощена система оподаткування обліку та звітності – це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів.

Пунктом 291.5 ПКУ визначено види діяльності, за умови здійснення яких юридичні особи не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи.

Зокрема, не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин) (пп. 3 пп. 291.5.1 ПКУ).

Підпунктом 14.1.145 ПКУ визначено, що підакцизні товари (продукція) – товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які ПКУ встановлено ставки акцизного податку.

Згідно з п. 215.1 ПКУ до підакцизних товарів, зокрема, належить електрична енергія.

Відповідно до пп. 213.2.8 та 213.2.9 ПКУ не підлягають оподаткуванню акцизним податком операції з реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії; передача для власного споживання в межах одного підприємства електричної енергії (за кодом 2716 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), виробленої на цьому підприємстві.

Згідно з пп. 14.1.29 ПКУ відновлювальні джерела енергії – джерела вітрової, сонячної, геотермальної енергії, енергії хвиль та припливів, гідроенергії, енергії біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів.

Таким чином, виробництво електричної енергії з відновлюваних джерел енергії, у т. ч. з енергії сонячного випромінювання за допомогою власної сонячної електростанції та використання її виключно для власних потреб (без продажу третім особам), не впливає на можливість перебування суб'єкта господарювання на спрощеній системі оподаткування.

Проте у разі здійснення платником єдиного податку виробництва та постачання власно виробленої електроенергії третім особам позбавляє суб'єкта господарювання права перебувати на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності.

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