Росія запускатиме і 1000 «шахедів» на добу — командувач Сил безпілотних систем Мадяр

Росія нарощує виробництво дронів і може атакувати Україну понад тисячею «шахедів» за один день.

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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді попередив про вірогідність запусків Росією для одночасної атаки на територію України 1000 та більше «шахедів» протягом однієї доби.

«Релокація виробництв БПЛА. Запамʼятайте цей термін.

Під тиском нарощування масового застосування ворогом дешевого, але всюди досяжного шахеда, усі варіанти вдосконалення котрого ми оперативно не передбачимо.

Буде і 1000 одиниць на добу і більше. Нікого не лякаю. Аналіз розвідданих. Холодною головою увімкнути клепку слід. Негайно і усім, хто у темі», — зазначив командувач СБС.

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