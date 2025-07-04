Россия будет запускать и 1000 «шахедов» в сутки – командующий Сил беспилотных систем Мадяр

Россия наращивает производство дронов и может атаковать Украину более тысячи «шахедов» за один день.

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Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди предупредил о вероятности того, что Россия может одновременно запустить тысячу и более «шахедов» по территории Украины в течение одних суток.

«Релокация производства БПЛА. Запомните этот термин.

Под давлением массового применения врагом дешевых, но повсеместно доступных «шахедов», все возможные варианты усовершенствования которых мы оперативно не сможем предугадать.

Будет и тысяча единиц в сутки, и больше. Я никого не пугаю. Это анализ разведданных. Холодной головой нужно включить мозги. Немедленно и всем, кто в теме», — отметил командующий СБС.

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