Вступление в действие нормы о надбавке за знание английского полицейским, прокурорам и чиновникам будет отложено – Кабмин объяснил причины

Сейчас закон об английском языке предусматривает, что надбавка для чиновников, военных, полицейских, прокуроров и других вступит в силу после прекращения военного положения.

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Правительство зарегистрировало в парламенте законопроект 13446, которым предлагает внести изменения в закон о применении английского языка «относительно устранения правовой неопределенности относительно установления надбавки за владение английским языком». Проект разработан Министерством культуры и стратегических коммуникаций, а сравнительную таблицу подписал министр Николай Точицкий.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский в 2023 году инициировал законопроект 9432 о применении английского языка в Украине, а в 2024 году он был принят как закон. Идея на фоне евроинтеграции заключалась также в том, чтобы должностные лица и кандидаты на государственные должности хорошо владели английским языком.

В ч. 6 статьи 4 закона о применении английского предусмотрена надбавка в размере 10% должностного оклада для государственных служащих, военнослужащих офицерского, сержантского и старшинского состава, полицейских, таможенников, прокуроров и других, за владение английским языком на уровне не ниже В2 по шкале рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR), в порядке, определенном правительством.

Эта норма о надбавке должна вступить в силу со дня прекращения или отмены военного положения и действовать в течение 4-х лет.

Впрочем, как выявил через год после принятия этого закона Кабмин, законом определены разные сроки, в которые кандидаты на госслужбу должны выучить английский (через 2-4 года после завершения военного положения).

Например, через 4 года после завершения военного положения вступит в силу требование об обязательности владения английским языком к лицам, претендующим на занятие должностей:

военнослужащих офицерского, сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту;

полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты;

прокуроров;

в налоговых и таможенных органах и т.д.

Следовательно, норма о надбавке в случае завершения военного положения будет действовать, а должностные лица английский язык знать не будут (или не обязаны будут знать).

«Предложенные законом сроки вступления в силу указанных норм допускают ситуацию, когда во время действия положений закона по выплате надбавки за владение английским языком еще не будут действовать положения закона и соответствующие акты правительства, определяющие круг должностей, по которым возможна выплата этих надбавок», — указал в объяснениях Кабмин.

Таким образом, Кабмин в законопроекте предлагает, чтобы норма о надбавке 10% вступила в силу:

через 2 года со дня завершения военного положения для госслужащих категории А, глав местных госадминистраций, их заместителей и действовала в течение 4 лет;

для госслужащих категории А, глав местных госадминистраций, их заместителей и действовала в течение 4 лет; через 4 года со дня завершения военного положения для должностей государственной службы категорий «Б» и «В», должностные обязанности которых предусматривают обязательное использование английского языка, военнослужащих офицерского, сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, прокуроров и т.д. и действовала в течение 4 лет;

для должностей государственной службы категорий «Б» и «В», должностные обязанности которых предусматривают обязательное использование английского языка, военнослужащих офицерского, сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, прокуроров и т.д. и действовала в течение 4 лет; через 2 года со дня вступления в силу этим законом для лиц, претендующих на занятие должностей в органах местного самоуправления (кроме выборных должностей), основные должностные обязанности которых предусматривают выполнение функций по международному сотрудничеству.

Также предлагается уточнить, что требование об обязательности владения английским языком устанавливается к лицам, претендующим на занятие должностей государственной службы категорий «Б» и «В», должностные обязанности (задачи и функции) которых предусматривают обязательное использование английского языка во время их выполнения. Перечень таких должностных обязанностей (заданий и функций) утверждается Кабмином.

В соответствии с перечнем руководитель государственной службы в государственном органе утверждает перечень должностей государственной службы категорий «Б» и «В», включенных в штатное расписание государственного органа, претенденты на занятие которых обязаны владеть английским языком.

Автор: Наталя Мамченко

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