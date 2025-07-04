Британский суд раскритиковал истца за использование фейковых решений, сгенерированных ChatGPT

Истец самостоятельно подготовил жалобу с помощью искусственного интеллекта, однако сослался на несуществующие дела, чем ввел суд в заблуждение.

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В Великобритании в апелляционном деле по интеллектуальной собственности был выявлен очередной случай использования искусственного интеллекта для составления фиктивных правовых аргументов. Об этом сообщает Law Gazette.

Истец Мустафа Суфьян признал, что при подготовке своего заявления по поводу товарного знака ProHealth он воспользовался помощью программы ChatGPT.

Об этом говорится в решении, вынесенном в ходе рассмотрения апелляции в Управлении интеллектуальной собственности Великобритании. Назначенный для ведения дела специалист, профессор Филип Джонсон, указал на многочисленные ошибки в правовых ссылках, предоставленных Суфьяном, а также на слабые стороны его аргументации.

Критика прозвучала и в адрес представителя ответчика — патентного поверенного Виктора Кэдди. Хотя он ссылался на реальные судебные решения, по словам судьи, они не подтверждали его правовую позицию.

Во время слушания, когда Кэдди попросили уточнить, какие именно фрагменты решений относятся к его доводам, он ответил: «Я сейчас точно не помню».

Позже он направил в трибунал письмо, в котором пояснил, что «не ожидал, что придется дополнительно обосновывать позицию своей стороны сверх изложенного в письменных материалах». Однако, как отметил Джонсон, это письмо лишь усугубило ситуацию.

В постановлении суд также сослался на дело Ayinde, в котором рассматривались риски, связанные с использованием генеративного ИИ юристами для подготовки судебных документов.

Филип Джонсон подчеркнул, что, несмотря на то что Суфьян выступал в суде без адвоката, он все же обязан был не вводить суд в заблуждение.

Судья пояснил: непрофессиональные участники процесса не будут нести ответственность за ошибочные или неуместные аргументы, если они были поданы искренне и на основе добросовестного заблуждения. Но это не касается ссылок на полностью вымышленные законы или судебные дела.

Он призвал Реестраторa товарных знаков официально предупреждать участников судебных процессов о рисках использования ИИ при подготовке юридических документов.

«Всем участникам — как при рассмотрении дел у регистратора, так и на стадии апелляции — следует четко разъяснять, какие риски несет использование искусственного интеллекта», — заявил Джонсон. — «Многие самопредставляющиеся истцы слабо ориентируются в праве интеллектуальной собственности и могут ошибочно считать, что все, что создает генеративный ИИ, будет лучше, чем то, что они могут составить сами. Поэтому предупреждение должно быть максимально ясным — чтобы даже самый неуверенный участник понимал возможные последствия».

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