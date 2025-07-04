Практика судів
  1. У світі
  2. / Суспільство

Британський суд розкритикував позивача за використання фейкових рішень, згенерованих ChatGPT

19:01, 4 липня 2025
Позивач самостійно підготував скаргу за допомогою штучного інтелекту, однак послався на неіснуючі справи, чим ввів суд в оману.
Британський суд розкритикував позивача за використання фейкових рішень, згенерованих ChatGPT
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії в апеляційній справі щодо інтелектуальної власності було виявлено черговий випадок використання штучного інтелекту для створення фейкових правових аргументів. Про це повідомляє Law Gazette.

Позивач Мустафа Суфіан, визнав, що при підготовці свого звернення щодо торговельного знаку ProHealth він звернувся по допомогу до програми ChatGPT.

Про це йдеться в ухвалі, винесеній під час розгляду апеляції в Управлінні інтелектуальної власності Великої Британії. Призначена особа, яка вела розгляд, Філіп Джонсон, вказав на численні помилки у правових посиланнях, які надав Суфіан, а також на недоліки у його аргументації.

Водночас критика пролунала і на адресу представника відповідача — патентного повіреного Віктора Кедді. Хоча він цитував реальні справи, ті, як зазначив суддя, не підтримували його позицію.

Коли під час слухання Кедді попросили пояснити, які саме частини рішень мають відношення до його аргументів, він відповів: «Я зараз точно не пам’ятаю».

Після слухання він надіслав листа, в якому зазначив, що «не очікував, що доведеться додатково доводити позицію своєї сторони понад те, що було викладено у письмових матеріалах».

Проте, як наголосив Джонсон, цей лист лише погіршив ситуацію.

У рішенні суд також посилається на справу Ayinde, в якій розглядали ризики, пов’язані з використанням генеративного ШІ юристами для створення документів до суду.

Філіп Джонсон зазначив, що хоча Суфіан і виступав у суді без адвоката, він мав обов’язок не вводити суд в оману.

Суддя підкреслив: непрофесійні учасники процесу не нестимуть відповідальності за помилкові або недоречні аргументи, якщо ті подані щиро, — однак це не стосується посилання на повністю вигадані закони чи справи.

Він закликав Реєстратора торговельних марок офіційно попереджати учасників процесу про ризики, пов’язані з використанням ШІ у підготовці юридичних документів.

«Усім учасникам процесу, як під час розгляду справ у реєстратора, так і в апеляції, слід чітко пояснити, які ризики несе використання штучного інтелекту», — наголосив Джонсон. — «Багато самостійних позивачів погано обізнані з правом інтелектуальної власності і можуть вважати, що все, що створює генеративний ШІ, буде якісніше, ніж те, що вони здатні написати самі. Тому попередження має бути максимально чітким, щоб навіть найменш досвідчений учасник розумів потенційні наслідки».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд позов штучний інтелект технології Велика Британія ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС просить Сирського та Умєрова відпустити кандидатів в судді з числа військовослужбовців на іспит

До першого тестування, яке відбудеться вже 15 липня, допущено 232 військовослужбовця-правника.

Стало відомо, що передбачає законопроект Президента про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

За інформацією АТ «Укрзалізниця», правоохоронці і розвідка виявили залізничні вагони, власниками яких є юридичні особи, учасником або бенефіціаром яких є РФ, чи у яких РФ прямо чи опосередковано має частку у статутному капіталі, акції, паї, інше членство у будь-якій формі.

Пенсії прокурорам будуть рахувати по-новому – стала відома фінальна редакція законопроекту Галини Третьякової

Кабміну доручається до 1 грудня 2025 року підготувати законодавчі пропозиції щодо уніфікації підходів до визначення грошового забезпечення і заробітної плати прокурорів, зокрема прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та службовців правоохоронних органів.

Денис Маслов повідомив, що комітет попросив Мінфін посилити фінансування судів, ВККС та ВРП

Також Комітет просить Мінфін розглянути можливість «розмороження» прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів.

Перше рішення про встановлення наявності шлюбних відносин між двома чоловіками – Деснянський райсуд Києва розповів деталі

Як зазначив суд, відмова держави визнати фактичні шлюбні відносини між особами однієї статі може становити порушення їхніх прав на повагу до приватного та сімейного життя, гарантованих статтею 8 Європейської конвенції з прав людини.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси