Британський суд розкритикував позивача за використання фейкових рішень, згенерованих ChatGPT

Позивач самостійно підготував скаргу за допомогою штучного інтелекту, однак послався на неіснуючі справи, чим ввів суд в оману.

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У Великій Британії в апеляційній справі щодо інтелектуальної власності було виявлено черговий випадок використання штучного інтелекту для створення фейкових правових аргументів. Про це повідомляє Law Gazette.

Позивач Мустафа Суфіан, визнав, що при підготовці свого звернення щодо торговельного знаку ProHealth він звернувся по допомогу до програми ChatGPT.

Про це йдеться в ухвалі, винесеній під час розгляду апеляції в Управлінні інтелектуальної власності Великої Британії. Призначена особа, яка вела розгляд, Філіп Джонсон, вказав на численні помилки у правових посиланнях, які надав Суфіан, а також на недоліки у його аргументації.

Водночас критика пролунала і на адресу представника відповідача — патентного повіреного Віктора Кедді. Хоча він цитував реальні справи, ті, як зазначив суддя, не підтримували його позицію.

Коли під час слухання Кедді попросили пояснити, які саме частини рішень мають відношення до його аргументів, він відповів: «Я зараз точно не пам’ятаю».

Після слухання він надіслав листа, в якому зазначив, що «не очікував, що доведеться додатково доводити позицію своєї сторони понад те, що було викладено у письмових матеріалах».

Проте, як наголосив Джонсон, цей лист лише погіршив ситуацію.

У рішенні суд також посилається на справу Ayinde, в якій розглядали ризики, пов’язані з використанням генеративного ШІ юристами для створення документів до суду.

Філіп Джонсон зазначив, що хоча Суфіан і виступав у суді без адвоката, він мав обов’язок не вводити суд в оману.

Суддя підкреслив: непрофесійні учасники процесу не нестимуть відповідальності за помилкові або недоречні аргументи, якщо ті подані щиро, — однак це не стосується посилання на повністю вигадані закони чи справи.

Він закликав Реєстратора торговельних марок офіційно попереджати учасників процесу про ризики, пов’язані з використанням ШІ у підготовці юридичних документів.

«Усім учасникам процесу, як під час розгляду справ у реєстратора, так і в апеляції, слід чітко пояснити, які ризики несе використання штучного інтелекту», — наголосив Джонсон. — «Багато самостійних позивачів погано обізнані з правом інтелектуальної власності і можуть вважати, що все, що створює генеративний ШІ, буде якісніше, ніж те, що вони здатні написати самі. Тому попередження має бути максимально чітким, щоб навіть найменш досвідчений учасник розумів потенційні наслідки».

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