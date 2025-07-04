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ВККС просить Сирського та Умєрова відпустити кандидатів в судді з числа військовослужбовців на іспит

18:47, 4 липня 2025
До першого тестування, яке відбудеться вже 15 липня, допущено 232 військовослужбовця-правника.
ВККС просить Сирського та Умєрова відпустити кандидатів в судді з числа військовослужбовців на іспит
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 4 липня 2025 року звернулася до Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова, командувача Національної гвардії Олександра Півненка та голови СБУ Василя Малюка з проханням надати можливість кандидатам на посади суддів місцевих судів з числа військовослужбовців скласти кваліфікаційний іспит.

Також Комісія попросила керівників ЗСУ, Міністерства оборони, НГУ та СБУ довести відповідну інформацію до відома військових частин.

Нагадаємо, що за даними ВККС, до участі у доборі на посади суддів місцевих судів допущено 232 військовослужбовця-правника.  

Зазначимо, що перший етап кваліфікаційного іспиту – тестування на знання з історії української державності, розпочнеться вже 15 липня і триватиме до 24 липня.

Як повідомили у ВККС, військовослужбовці, у разі письмового звернення, зможуть виконати тестування у бажану для них дату у період 15-24 липня, тобто ВККС зможе коригувати для них графіки проведення тестування.

Нагадаємо, що 4 липня ВККС оприлюднила графіки тестування для кандидатів на посади суддів місцевих судів з числа учасників добору, оголошеного 11 грудня 2024 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВККС

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