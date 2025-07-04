ВККС просит Сырского и Умерова отпустить кандидатов в судьи из числа военнослужащих на экзамен

К первому тестированию, которое состоится уже 15 июля, допущены 232 военнослужащих-юриста.

Источник фото: ВККС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 4 июля 2025 года обратилась к Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Рустему Умерову, командующему Национальной гвардией Александру Пивненко и главе СБУ Василию Малюку с просьбой предоставить возможность кандидатам на должности судей местных судов из числа военнослужащих сдать квалификационный экзамен.

Также Комиссия попросила руководителей ВСУ, Министерства обороны, НГУ и СБУ довести соответствующую информацию до сведения воинских частей.

Напомним, что по данным ВККС, к участию в отборе на должности судей местных судов допущены 232 военнослужащих-юриста.

Отметим, что первый этап квалификационного экзамена – тестирование на знание истории украинской государственности, начнется уже 15 июля и продлится до 24 июля.

Как отметили в ВККС, военнослужащие, в случае письменного обращения, смогут выполнить тестирование в желаемую именно для них дату в период с 15 по 24 июля, то есть ВККС сможет скорректировать для них графики проведения тестирования.

Напомним, что 4 июля ВККС обнародовала графики тестирования для кандидатов на должности судей местных судов из числа участников отбора, объявленного 11 декабря 2024 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.