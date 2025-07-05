В Киеве на день ограничат движение транспорта на улице Дашкевича

В Киеве частично ограничат движение на улице Остафия Дашкевича из-за ремонта асфальта.

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В субботу, 5 июля, с 08:00 до 20:00 в Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Остафия Дашкевича, сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Дорожники КП ДЭУ Днепровского района будут проводить работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Ивана Микитенко до улицы Черных Запорожцев. В «Киевавтодоре» извинились за временные неудобства, вызванные ремонтными работами.

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