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В Киеве на день ограничат движение транспорта на улице Дашкевича

07:00, 5 июля 2025
В Киеве частично ограничат движение на улице Остафия Дашкевича из-за ремонта асфальта.
В Киеве на день ограничат движение транспорта на улице Дашкевича
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В субботу, 5 июля, с 08:00 до 20:00 в Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Остафия Дашкевича, сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Дорожники КП ДЭУ Днепровского района будут проводить работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Ивана Микитенко до улицы Черных Запорожцев. В «Киевавтодоре» извинились за временные неудобства, вызванные ремонтными работами.

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Киев дороги транспорт

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