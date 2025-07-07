Судьям предлагают предоставить прямой доступ к государственным реестрам и базам данных

Комитетский законопроект предлагает разрешить помощникам судей и секретарям судебных заседаний по поручению судьи формировать запросы и получать информацию из реестров.

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Судьи смогут получить непосредственный доступ к государственным реестрам и базам данных. Соответствующий законопроект 13448 зарегистрировала группа народных депутатов во главе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денисом Масловым.

«Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект 13448, который откроет судьям доступ к государственным реестрам для оперативной идентификации участников процесса. Сейчас закон ограничивает эти возможности отдельными случаями — например, определение подсудности или участие в видеоконференции. Часто судья вынужден лично готовить запросы, тратя рабочее время на сугубо организационные процедуры», — отметил Маслов.

Итак, законопроектом предлагается:

Предоставить судьям прямой доступ к государственным реестрам и базам данных — для быстрой и корректной идентификации участников.

— для быстрой и корректной идентификации участников. Разрешить помощникам судей и секретарям судебных заседаний по поручению судьи формировать запросы и получать информацию из реестров.

В то же время, очевидно, для этого потребуется финансирование, а Кабмин в перечне задач Национальной программы информатизации на 2025 год (проект 13447) не указал на необходимость работать над дальнейшим развитием Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС).

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», суды более 6 лет ждали предоставления им доступа к Демографическому реестру, хотя такой доступ был предусмотрен изменениями в процессуальные кодексы еще в 2017 году.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять сразу в целом как закон законопроект 13260, которым предлагается расширить сферу применения письменного производства в УПК – в частности, для «недопущения злоупотребления правами стороной защиты». Этим законопроектом депутаты предлагают установить, что суд с целью решения вопроса о направлении уголовного производства из одного суда в другой может пользоваться данными Единого государственного демографического реестра.

Автор: Наталя Мамченко

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