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Какие документы подтвердят расходы для налоговой скидки — разъяснение ГНС

21:07, 4 июля 2025
В налоговую скидку включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года плательщиком налога расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами.
Какие документы подтвердят расходы для налоговой скидки — разъяснение ГНС
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Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, какие документы нужно иметь для включения расходов в налоговую скидку.

В соответствии со ст. 166 НКУ налогоплательщик имеет право на налоговую скидку по итогам отчетного налогового года.

Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации, которая подается до 31 декабря включительно следующего за отчетным налогового года (пп. 166.1.2 НКУ).

Перечень расходов, разрешенных для включения в налоговую скидку, определен в п. 166.3 НКУ.

В налоговую скидку включаются фактически понесённые в течение отчетного налогового года налогоплательщиком расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами, в частности квитанциями, фискальными или товарными чеками, приходными кассовыми ордерами, которые идентифицируют продавца товаров (работ, услуг) и лицо, обращающееся за налоговой скидкой (их покупателя (получателя)), а также копиями договоров при их наличии, в которых обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок оплаты за такие товары (работы, услуги).

Копии указанных документов (кроме электронных расчетных документов) предоставляются вместе с декларацией о имущественном состоянии и доходах, а оригиналы этих документов не отправляются контролирующему органу, но подлежат хранению налогоплательщиком в течение срока давности, установленного НКУ.

В случае если соответствующие расходы подтверждены электронным расчетным документом, налогоплательщик указывает в декларации о имущественном состоянии и доходах только реквизиты электронного расчетного документа.

Для документального подтверждения расходов, включаемых в налоговую скидку, контролирующий орган не имеет права требовать от налогоплательщика предоставления документов и/или их копий, которые содержатся в автоматизированных информационных и справочных системах, реестрах, банках (базах) данных органов государственной власти и/или органов местного самоуправления, информация из которых бесплатно получает контролирующий орган согласно НКУ и которая содержится в информационных базах центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику.

По результатам 2024 года налогоплательщики имеют право воспользоваться налоговой скидкой и подать годовую налоговую декларацию до 31 декабря 2025 года (включительно).

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