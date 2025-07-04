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Гуманитарка на продажу – ковельчанин наживался на схеме с авто для ВСУ

23:54, 4 июля 2025
Ковельчанина будут судить за контрабанду авто под видом помощи ВСУ.
Гуманитарка на продажу – ковельчанин наживался на схеме с авто для ВСУ
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Жителя Ковеля будут судить за незаконный ввоз автомобилей из Европы, которые он декларировал как гуманитарную помощь для Вооруженных Сил Украины, сообщили в Волынском пограничном отряде 4 июля 2025 года.

Оперативники Волынского пограничного отряда вместе с детективами Территориального управления Бюро экономической безопасности и Управления СБУ в Волынской области разоблачили схему контрабанды, которую организовал 36-летний ковельчанин. Он закупал подержанные автомобили в Польше и других странах ЕС, декларируя их на таможне как гуманитарную помощь через реквизиты благотворительного фонда, что позволяло избегать уплаты пошлины и налогов. Впоследствии машины продавались за наличные.

В течение года мужчина незаконно ввез 11 автомобилей на сумму более 2,1 млн грн. Правоохранители задокументировали один из фактов реализации. Во время обысков по месту жительства и на автостоянках изъято два автомобиля, на которые наложен арест.

Досудебное расследование завершено, а фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда товаров) и ч. 1 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Обвинительный акт передан в суд.

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ВСУ авто

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