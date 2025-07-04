Гуманітарка на продаж – ковельчанин наживався на схемі з авто для ЗСУ

Ковельчанина судитимуть за контрабанду авто під виглядом допомоги ЗСУ.

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Мешканця Ковеля судитимуть за незаконне ввезення автомобілів із Європи, які він декларував як гуманітарну допомогу для Збройних Сил України, повідомили у Волинському прикордонному загоні 4 липня 2025 року.

Оперативники Волинського прикордонного загону разом із детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки та Управління СБУ у Волинській області викрили схему контрабанди, яку організував 36-річний ковельчанин. Він закуповував уживані автомобілі в Польщі та інших країнах ЄС, декларуючи їх на митниці як гуманітарну допомогу через реквізити благодійного фонду, що дозволяло уникати сплати мита та податків. Згодом машини продавалися за готівку.

Протягом року чоловік незаконно ввіз 11 автомобілів на суму понад 2,1 млн грн. Правоохоронці задокументували один із фактів реалізації. Під час обшуків за місцем проживання та на автостоянках вилучено два автомобілі, на які накладено арешт.

Досудове розслідування завершено, а фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Обвинувальний акт передано до суду.

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