Суддям пропонують надати прямий доступ до державних реєстрів і баз даних

Комітетський законопроект пропонує дозволити помічникам суддів і секретарям судових засідань за дорученням судді формувати запити та отримувати інформацію з реєстрів.

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Судді зможуть отримати безпосередній доступ до державних реєстрів та баз даних. Відповідний законопроект 13448 зареєструвала група народних депутатів на чолі з головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денисом Масловим.

«Разом із колегами зареєстрували законопроект 13448, який відкриє суддям доступ до державних реєстрів для оперативної ідентифікації учасників процесу.

Зараз закон обмежує ці можливості окремими випадками — наприклад, визначення підсудності або участь у відеоконференції. Часто суддя змушений особисто готувати запити, витрачаючи робочий час на суто організаційні процедури», зазначив Маслов.

Отже, законопроектом пропонується:

надати суддям прямий доступ до державних реєстрів і баз даних — для швидкої та коректної ідентифікації учасників;

дозволити помічникам суддів і секретарям судових засідань за дорученням судді формувати запити та отримувати інформацію з реєстрів.

В той же час, вочевидь, для цього буде потрібне фінансування, а Кабмін у переліку завдань Національної програми інформатизації на 2025 рік (проект 13447) не вказав на потребу працювати над подальшою розбудовою Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС).

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», суди більше 6 років чекали на надання їм доступу до Демографічного реєстру, хоча такий доступ був передбачений змінами до процесуальних кодексів ще 2017 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти відразу в цілому як закон законопроект 13260, яким пропонується розширити сферу застосування письмового провадження у КПК – зокрема для «недопущення зловживання правами стороною захисту». Цим законопроектом депутати пропонують встановити, що суд з метою вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого може користуватися даними Єдиного державного демографічного реєстру.

Автор: Наталя Мамченко

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