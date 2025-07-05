У Києві на день обмежать рух транспорту на вулиці Дашкевича

У Києві частково обмежать рух на вулиці Остафія Дашкевича через ремонт асфальту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 5 липня, з 08:00 до 20:00 у Києві частково обмежать рух транспорту на вулиці Остафія Дашкевича, повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Дорожники КП ШЕУ Дніпровського району проводитимуть роботи з укладання верхнього шару асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Івана Микитенка до вулиці Чорних Запорожців. У «Київавтодорі» вибачилися за тимчасові незручності, спричинені ремонтними роботами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.