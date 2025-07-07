Вступ в дію норми про надбавку за знання англійської поліцейським, прокурорам та чиновникам буде відкладено – Кабмін пояснив причини

Уряд зареєстрував у парламенті законопроект 13446, яким пропонує внести зміни до закону про застосування англійської мови «щодо усунення правової невизначеності стосовно встановлення надбавки за володіння англійською мовою». Проект розроблений Міністерством культури та стратегічних комунікацій, а порівняльну таблицю підписав міністр Микола Точицький.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у 2023 році ініціював законопроект 9432 про застосування англійської мови в Україні, а у 2024 році його було прийнято як закон. Ідея на тлі євроінтеграції полягала також у тому, щоб посадові особи та кандидати на державні посади добре володіли англійською мовою.
У ч. 6 статті 4 закону про застосування англійської передбачено надбавку у розмірі 10% посадового окладу для державних службовців, військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу, поліцейських, митників, прокурорів та інших, за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR), в порядку, визначеному урядом.
Ця норма про надбавку має набрати чинності з дня припинення або скасування воєнного стану і діяти протягом 4-х років.
Втім, як виявив через рік після прийняття цього закону Кабмін, законом визначено різні строки, в які кандидати на держслужбу мають вивчити англійську (через 2-4 роки після завершення воєнного стану).
Наприклад, через 4 роки після завершення воєнного стану набуде сили вимога щодо обов’язковості володіння англійською мовою до осіб, які претендують на зайняття посад:
Отже, норма про надбавку у разі завершення воєнного стану буде діяти, а посадовці англійську мову не знатимуть (або не зобов’язані будуть знати).
«Запропоновані законом строки набрання чинності зазначеними нормами допускають ситуацію, коли під час дії положень закону щодо виплати надбавки за володіння англійською мовою ще не діятимуть положення закону та відповідні акти уряду, які визначають коло посад, за якими можлива виплата цих надбавок», вказав у поясненнях Кабмін.
Таким чином, Кабмін у законопроекті пропонує, аби норма про надбавку 10% набула чинності:
Також пропонується уточнити, що вимога щодо обов’язковості володіння англійською мовою встановлюється до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», посадові обов’язки (завдання та функції) яких передбачають обов’язкове використання англійської мови під час їх виконання. Перелік таких посадових обов’язків (завдань та функцій) затверджується Кабміном.
Відповідно до переліку керівник державної служби в державному органі затверджує перелік посад державної служби категорій «Б» і «В», що включені до штатного розпису державного органу, претенденти на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.